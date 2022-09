Top 14: c’est officiel pour Lancaster au Racing 92

Comme attendu, Stuart Lancaster, ancien sélectionneur du XV de la Rose, va devenir le manager du Racing 92 à partir de la saison prochaine.

Le Racing 92 tient son futur manager. Et c’est un nom bien connu du rugby mondial. Ce lundi, le Leinster a confirmé le départ de Stuart Lancaster à la fin de la saison 2022-2023, officialisant par la même occasion sa signature en faveur du club francilien. Lancaster (52 ans) va remplacer Laurent Travers, actuellement directeur du rugby. Comme indiqué par RMC Sport il y a quelques jours, un bail de quatre ans attend le technicien au Racing.

"Leinster peut confirmer cet après-midi que l'entraîneur principal, Stuart Lancaster, quittera le club à la fin de la saison. Lancaster, qui est au club depuis septembre 2016, quittera le Leinster pour rejoindre le Racing 92", annonce le club de la province irlandaise. "J'ai toujours voulu me mettre au défi en tant qu'entraîneur de différentes manières et l'opportunité d'entraîner en France dans un club comme le Racing 92 est passionnante et j'attendrai ce défi avec impatience quand il se présentera", a de son côté réagi Lancaster.

Une page se tourne au Racing

Le CV de l’ancien sélectionneur du XV de la Rose est plutôt séduisant. L’ancien troisième ligne a fait ses armes d'entraîneur à Leeds avant de prendre les rênes de la sélection anglaise de 2011 à 2015, avec pour épilogue une Coupe du monde en queue de poisson à domicile. Placé dans la poule de la mort, Lancaster et ses hommes avaient été éliminés dès le premier tour.

Au Racing, une page va se tourner. Arrivé sur le banc francilien en 2013 aux côtés de Laurent Labit, parti depuis rejoindre le staff du XV de France en 2019, Laurent Travers va s’éloigner des terrains la saison prochaine. Depuis un bon moment, il était prévu qu’il quitte son poste de manager pour prendre de la hauteur au Plessis-Robinson