Champions Cup: la réponse sèche de Travers à La Rochelle

L'entraîneur du Racing 92 n'a pas mâché ses mots au moment de répondre aux protestations du DG du Stade Rochelais Pierre Venayre, très mécontent de voir la demi-finale de Champions Cup de dimanche prochain être délocalisée au Stade Bollaert de Lens, l'Arena du Racing étant occupée pour un concert.

"Je ne sais pas si les gens ont plus de facilité pour aller à Paris"

"Ce qu'il faut savoir c'est que sportivement on a la possibilité de recevoir, et il faut penser avant tout qu'il y a aussi d'autres personnes qui regarderont ce match", lance Laurent Travers en guise de première réponse à Pierre Venayre. Lui qui clamait que ce changement de dernière minute allait "empêcher un maximum de supporteurs rochelais de faire le déplacement pour soutenir leur équipe" dans les colonnes de Sud-Ouest, avait aussi lancé un challenge aux Racingmen : remplir le stade Bollaert, donc désigné comme hôte de cette demi-finale en raison de l'indisponibilité de Paris La Défense Arena à cause d'un concert du célèbre groupe de hip hop français Sexion d'Assaut.

"Je leur souhaite maintenant de remporter la deuxième en remplissant le stade Bollaert pour faire l'honneur qu'il se doit à ce grand match de Coupe d'Europe", s'était-il agacé alors que le choc européen Made in Top 14 se jouera finalement dimanche au stade Bollaert-Delelis de Lens. Ce à quoi Laurent Travers a répondu ce mercredi en conférence de presse : "Je ne sais pas si les gens ont plus de facilité pour aller à Paris, mais si vous faites l'effort d'aller à Paris vous pourrez faire l'effort d'aller à Lens."

"Je suis convaincu que Pierre Venayre ne sera pas en short et maillot sur le terrain"

"Je ne vais pas rentrer dans cette polémique, moi ce qui m'intéresse c'est le match de 16h et ce qu'il va se passer pendant 80 minutes, ajoute-t-il avant d'adresser un tacle sévère au dirigeant rochelais. Et je suis convaincu que Pierre Venayre ne sera pas en short et maillot sur le terrain dimanche à 16h."

Alors que 10.000 billets environ se sont vendus en l'espace de vingt-quatre heures, le club des Hauts-de-Seine a organisé des transferts en car pour emmener ses supporters depuis Colombes ou Le Plessis-Robinson jusqu'à Bollaert. Avec une jolie surprise pour ceux qui seront présents dimanche: la superstar planétaire Dan Carter, légende des All Blacks (112 sélections) passée par le Racing 92 entre 2015 et 2018, donnera le coup d'envoi de la rencontre.