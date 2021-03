Top 14: Canal+ remporte l'ensemble des droits TV pour 2023-2027

Canal + a remporté l’ensemble des droits télé du Top 14 pour la période 2023-2027 pour 113,6 millions d’euros par saison. Le résultat de l’appel d’offres a été entériné ce mardi soir lors du comité directeur de la LNR.

Le Top 14 sera diffusé sur Canal + jusqu'en 2027. La chaîne a remporté l'ensemble des droits TV du championnat de France de rugby pour la période 2023-2027, pour 113,6 millions d'euros par saison. C'est une augmentation annuelle de plus de 16 millions d'euros pour la Ligue nationale de rugby. Canal+ payait en effet 97 millions d’euros par saison en moyenne ces dernières années. Le résultat de l’appel d’offres a été entériné ce mardi soir lors du comité directeur de la LNR.

"Grande fierté d'annoncer à nos abonnés que le Top 14 se vivra en intégralité et en exclusivité sur Canal+ jusqu'en 2027 !", a tweeté Maxime Saada, le président du directoire, avec le hashtag "Canal aime le rugby".

Une hausse de 17%

"A l’issue de l’appel d’offres lancé le 21 janvier, le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Rugby a attribué ce jour les droits audiovisuels du TOP 14 pour les saisons 2023/2024 à 2026/2027, indique la LNR dans un communiqué. En application des règles de l’appel d’offres, Canal+ remporte les 3 lots proposés et disposera ainsi de l’exclusivité des droits de diffusion des matches de TOP 14 ainsi que des magazines dédiés au TOP 14. Le montant total des droits s’élève à 454,4 millions d’euros sur quatre ans, soit un montant moyen par saison de 113,6 millions d’euros, en progression de 17 % par rapport au montant actuel des droits."

"Le succès de cet appel d'offres est le résultat de plusieurs années de construction et de choix politiques forts pour faire du TOP 14 une grande compétition, se félicite le président de la LNR Paul Goze. Le TOP 14 est le championnat le plus attractif au monde et une magnifique vitrine du rugby de clubs et de la formation française. L’engagement de la LNR et des clubs pour soutenir la formation, moderniser les stades, proposer une compétition de haut niveau, homogène, solidaire, avec du suspense toute la saison clôturée par le grand évènement des phases finales, porte ses fruits. La nouvelle progression des droits audiovisuels qui résulte de cet appel d’offres va permettre au rugby professionnel et à l’ensemble du rugby français de poursuivre sa dynamique de développement."