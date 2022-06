Top 14 : Castres ne prévoit pas de "plan anti-Dupont" face à Toulouse en demi-finale

Invité de RMC, l'entraineur adjoint de Castres David Darricarrère a abordé la demi-finale de Top 14 entre son équipe et le Stade Toulousain, vendredi prochain. S'il reconnaît qu'il est impressionné par Antoine Dupont, il assure qu'il ne fera pas de plan spécifique pour limiter l'influence du meilleur joueur du monde.

Castres se prépare à un choc contre le Stade Toulousain. Invité ce dimanche sur les ondes de RMC, l'entraineur adjoint de Castres David Darricarrère a abordé la demi-finale de Top 14 qui aura lieu vendredi prochain (21h05). Le membre du staff se dit "impressionné" par Antoine Dupont mais ne veut pas que la rencontre se focalise autour du demi de mêlée.

Premier du championnat à l'issue de la saison régulière, Castres retrouvera le quatrième du classement, qui dispose d'un effectif sans doute plus consistant. Toulouse a dominé La Rochelle samedi en barrage (33-28), dans un match face au récent champion d'Europe.

"Un plan anti-Dupont, ça serait se tirer une balle dans le pied"

Castres veut croire malgré tout en ses chances. "On a gagné le respect des autres équipes. On est là parce qu'on travaille énormément. Notre effectif est complet parce qu'on a bien géré. On a sans doute eu moins de matchs que le Stade Toulousain. Leur effectif n'est pas le nôtre non plus, a estimé David Darricarrère. Ils perdent un joueur mais ils récupèrent un pilier All-Black. Ils ont un effectif qui leur permet d'être à ce niveau-là."

Mais Antoine Dupont concentre forcément l'attention, lui qui ne cesse de briller cette saison, à l'image de sa prestation samedi face à la Rochelle. "Antoine Dupont m'impressionne toujours, par son niveau de jeu. Il plane sur le championnat et le rugby mondial, a lancé l'entraîneur-adjoint de Castres. C'est un joueur exceptionnel, on le sait après mettre un plan sur Antoine Dupont, ça serait se mettre une balle dans le pied parce qu'il y a tellement de bons joueurs autour de lui. C'est le facteur X du rugby mondial, il sait tout faire, il est capable de tout faire et sent le rugby. Il joue toujours à un très haut niveau mais il y a de la qualité partout à Toulouse, ce serait dangereux de faire un plan contre lui."