Top 14: "On avait faim", Ramos savoure la qualification de Toulouse pour les demi-finales

L’arrière du Stade Toulousain, Thomas Ramos, était globalement satisfait par la victoire de son équipe en barrage face à La Rochelle (33-28) samedi à Ernest-Wallon. Avant de défier Castres pour une place en finale du Top 14 dans une semaine, l’international tricolore met toutefois en garde ses partenaires après un relâchement en fin de match.

Toulouse est en demie. Opposés à La Rochelle samedi soir en barrage de Top 14, les Rouge&Noir ont dominé les champions d’Europe 33-28 à Ernest-Wallon. Emmenés par un très grand Antoine Dupont, les champions de France en titre ont montré qu’il fallait toujours compter sur eux : "On avait faim, a réagi l’arrière toulousain Thomas Ramos. La Rochelle aussi. C’est compliqué d’entamer un quart de finale sans avoir faim. Eux ont réussi leur saison car ils ont remporté un titre (la Champions Cup). Nous, on a perdu notre titre européen. On n’a pas envie de perdre le second. Aujourd’hui, cela aurait été un manque de respect envers le public et le club si on n’avait pas eu envie."

"On peut se regarder droit dans les yeux"

Avec ce succès, Toulouse a gagné son ticket pour affronter Castres le week-end prochain en demi-finale. Les joueurs d’Ugo Mola n’imaginaient pas un autre scenario : "Dans la semaine, on s’était dit que ce n’était pas notre tour d’arrêter après ce match, confirme Ramos. On peut se regarder droit dans les yeux. On a fait un gros match." Et de nuancer : "Les deux essais (des Rochelais) à la fin viennent un peu entacher le résultat car si l’écart avait été plus large, ça aurait aussi été mérité. Il va falloir régler les petits problèmes de la fin de match pour jouer 80 minutes pleines face à Castres le week-end prochain", conclut Ramos.