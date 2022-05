Top 14: Castres tient son billet pour les phases finales

En dominant assez facilement Perpignan (28-12) lors de la 25e journée de Top 14, Castres a validé sa présence en phase finale. Invaincus à domicile depuis décembre 2020, les Tarnais sont assurés de finir dans le top 6.

Le Castres Olympique a officiellement validé son billet pour la phase finale de Top 14 en s'imposant à domicile avec le bonus offensif face à Perpignan (28-12) ce dimanche, en clôture de la 25e journée. Grâce à ce 21e match sans défaite à domicile, où ils sont invaincus depuis décembre 2020, les Tarnais sont définitivement assurés de figurer parmi les six premiers et rejoignent le leader Montpellier et l'Union Bordeaux-Bègles également qualifiés depuis la veille.

Troisième, avec le même nombre de points que l'UBB et à une unité seulement de Montpellier, le CO peut même toujours rêver à une des deux premières places synonymes de qualification directe en demi-finale avant son dernier match de la saison régulière, le dimanche 5 juin à Pau. Battus pour la cinquième fois consécutive à l'extérieur, les Catalans ont en revanche manqué l'opportunité de se débarrasser de leur 13e place et ce barrage de tous les dangers, face au finaliste malheureux de Pro D2, qui va avec.

Perpignan a encore une (mince) chance de maintien

Alors qu'un succès lui aurait permis de dépasser Brive, l'USAP reste scotchée à l'avant-dernière place avec trois points de retard sur les Corréziens. Pour prolonger son bail en Top 14 sans passer par la case barrage, Perpignan devra s'imposer à domicile face à l'UBB lors de la dernière journée tout en espérant un revers de Brive sur la pelouse du Stade Français.

Malgré la sortie prématurée de son arrière international Melvyn Jaminet, touché au genou (8), et un début de match à l'avantage des locaux (8-3, 13), l'USAP a pourtant longtemps contrarié les plan tarnais grâce à la réussite au pied de son ouvreur Tristan Tedder (11-12, 33). Réduits à quatorze (Lam, 39), les Catalans ont finalement craqué sur un essai de pénalité doublé d'un second carton jaune (Delguy, 40+3) qui permettait à des Castrais pourtant brouillons de mener à la pause (18-12).

De nouveau pénalisé d'un carton jaune (Lotrian, 64) Perpignan résistait courageusement jusqu'à dix minutes du terme avant que Filipo Nakosi n'inscrive le troisième essai des siens (28-12, 74). Avec cette 16e victoire en poche, total le plus élevé du Top 14, les Castrais confirment qu'il faudra compter avec eux.