Top 14: "Ce n’est pas la foire…", comment l’UBB se remobilise depuis le départ d’Urios

L’Union Bordeaux-Bègles (11e) reçoit samedi (17h) le dernier du Top 14 Brive (14e) avec une grosse pression sur les épaules. Les Bordelais tentent de retrouver de la sérénité depuis le limogeage de Christophe Urios, il y a plus de deux semaines.

L’UBB a désormais l’habitude de ces matchs à pression. Depuis la défaite à domicile contre Toulouse lors de la première journée du Top 14, chaque rencontre à Chaban-Delmas est un tournant pour les Girondins. Sauf que celle-ci à un parfum différent. Un match à enjeux avec une obligation de gagner pour retrouver enfin de la sérénité. "Quand on voit la situation, il faut gagner, lâche le capitaine bordelais Mahamadou Diaby. Gagner nous permettra d’évacuer pas mal de choses." Depuis que le président Laurent Marti s’est séparé de son manager Christophe Urios, l’électrochoc n’a pas eu lieu. Battue à Perpignan (23-20), l’UBB est encore pleine de doutes.

"Mais ce n’est pas la foire depuis que Christophe est parti, poursuit Diaby. Le cadre est présent. On est dans la continuité, on est sérieux. L’équilibre est là même si ce ne sont pas des situations idéales niveau confiance." La réorganisation a eu lieu en douceur pour les joueurs. "Pour nous, la page est tournée depuis un moment, confie le centre Rémi Lamerat. On est des soldats, on applique ce qu'on nous demande. L'histoire est close pour nous même si on comprend que ça fasse parler."

Laurent Marti s’est entretenu avec les deux adjoints d’Urios, Julien Laïrle et surtout Frédéric Charrier un très proche de l’ancien manager pour qui l’épisode a été bien plus difficile à vivre. "Tu peux imaginer que je n’ai pas bien vécu le départ de Christophe, souffle Charrier. Ce n’est pas une période facile mais je suis sous contrat jusqu’en juin avec l’UBB. Je suis pro et je ferai mon boulot jusqu’au bout."

Il ne faisait plus l’unanimité en interne

L’ancien entraineur des ¾ de Castres a également discuté avec ses joueurs. Laïrle et Charrier ont la lourde tâche de redresser la barre. "On va finir la saison en essayant d’atteindre les objectifs qu’on s’est fixé, enchaîne Charrier. Même si les règles du jeu ont changé au milieu de la saison, on va tout faire avec Julien pour bien se resserrer et faire en sorte d’avoir les meilleurs résultats possibles." D’après nos informations, les semaines d’entrainement sont bonnes et le climat sain depuis le départ d’Urios même si de nombreux joueurs ne souhaitaient pas forcément le voir quitter l’UBB.

Depuis plusieurs mois, le manager ne faisait plus l’unanimité en interne. Certaines frictions étaient apparues avec différentes entités du club. Ce ne sont pas les résultats qui ont scellé le destin de Christophe Urios mais bien le relationnel qu’il pouvait avoir avec certaines personnes à Bordeaux. Certains cadres du groupe qui ne s'entendaient plus avec leur manager ont également poussé dans ce sens. Une des raisons du divorce est aussi la perspective pour Laurent Marti de pouvoir mettre un nouveau projet en place sur le moyen terme avec son futur manager Yannick Bru et donc de commencer d’ores et déjà à avancer sur le recrutement et sur les prolongations de contrat afin d'être opérationnel en début de saison prochaine. Une chose est sûre, avec ou sans Christophe Urios, l’UBB doit absolument l’emporter contre Brive pour espérer recoller sur le haut de tableau.