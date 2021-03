Top 14: Clermont aurait sondé Guy Novès

D’après Midi-Olympique et La Montagne, le club de Clermont, en quête d’un entraîneur pour succéder à Franck Azéma la saison prochaine, a contacté l’ex-coach du Stade Toulousain et sélectionneur des Bleus Guy Novès.

L’ASM dans le flou. Les joueurs de Clermont ne savent toujours pas qui sera aux manettes de l’équipe auvergnate la saison prochaine. Le 22 février dernier, l’ASM Clermont Auvergne officialisait le départ de son entraîneur Franck Azéma à l’issue de la saison de Top 14. Depuis, le président Jean-Michel Guillon s’active pour lui trouver un successeur.

Alors qu’une décision doit être prise d’ici à la fin avril, plusieurs noms circulent. Selon Midi Olympique et La Montagne, l’une des pistes mène à Guy Novès. Le patron clermontois et l’entraîneur le plus titré de France avec le Stade Toulousain se seraient rencontrés la semaine dernière à l’initiative du dirigeant auvergnat. Jean-Michel Guillon aurait sondé l’ancien sélectionneur du XV de France, en retrait depuis la fin de son aventure avec la sélection en 2017 avant un passage devant les prud'hommes.

Olivier Magne candidat ?

Toutefois, à 67 ans, Guy Novès n’aurait pas l’intention de repartir sur un nouveau défi, sauf s’il s’agit, éventuellement, d’une mission à court terme.

Parmi les autres candidats possibles à la succession de Franck Azéma, La Montagne indique ce jeudi que l’ancien 3eme ligne de l’ASM Olivier Magne, 47 ans, a posé sa candidature. L’ancien international français a porté les couleurs de Clermont entre 1999 et 2005.

Le nom de Jono Gibbes, actuel manager de La Rochelle et ancien de la maison clermontoise, circule également avec insistance depuis quelques semaines.