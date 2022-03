Top 14: Clermont fait chuter le LOU

Samedi soir, le LOU s'est incliné 25-16 sur la pelouse de l'ASM Clermont, dans le cadre de la 20e journée de Top 14.

Lyon a raté l'occasion de prendre la tête du Top 14 après avoir perdu sur le terrain de Clermont (25-16), samedi en match de la 20e journée à la fin duquel une pénalité de Morgan Parra et un essai de Jean-Pascal Barraque ont ruiné les espoirs lyonnais.

Les Rhodaniens restent néanmoins 3es du classement à deux points de Montpellier (2e) et trois du leader bordelais alors que l'ASM, 8e à six longueurs de La Rochelle (6e), peut encore espérer se qualifier pour la phase finale. Le LOU Rugby, dont la dernière victoire en championnat à Clermont-Ferrand date de 89 ans (5 mars 1933), restait sur une bonne série avec une défaite (contre Castres, 17-19) sur ses six dernières sorties en Top 14.

Les Clermontois, qui ont gagné leur huitième rencontre de championnat à domicile où ils n'ont perdu qu'une rencontre, s'imposent pour la deuxième fois de suite après une série de quatre défaites, toutes à l'extérieur.

Le LOU menait à un quart d'heure de la fin

Sur la rencontre, les Clermontois se sont notamment montrés supérieurs dans les phases de conquête et le combat physique des avants à l'image des deux essais des Jaunards. Ceux-ci ont été obtenus après un gros travail du paquet d'avants, le premier par le 2e ligne argentin Tomas Lavanini, juste avant la mi-temps (8-3, 36e) sur lequel le Lyonnais Davit Niniashvili a été exclu temporairement pour une faute. Juste après le retour sur le terrain de ce dernier, le talonneur Etienne Fourcade a marqué le deuxième essai de son équipe, transformé par Morgan Parra (15-6, 47e).

Lyon a toutefois réussi à réduire la marque sur un essai du trois-quarts international Pierre-Louis Barassi, transformé par Léo Berdeu, à la suite d'une belle action collective (15-13, 55e) qui a traduit la supériorité des Lyonnais dans le jeu en mouvement. Le LOU Rugby, qui avait mené 3-0 (12e), a repris l'avantage à un quart d'heure de la fin sur une pénalité passée par Berdeu (16-15, 66e).

Toutefois, une ultime pénalité passée par Morgan Parra (18-16, 77e), qui a transformé ensuite un essai inscrit par Jean-Pascal Barraque (25-16, 79e), ont donné la victoire sur le fil à l'ASM.