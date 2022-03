Top 14: l'UBB cale encore, Toulon enfonce Biarritz

Battu à domicile par Pau, l'Union Bordeaux-Bègles a concédé sa quatrième défaite consécutive et s'enfonce dans la crise. De son côté, Toulon empoche sa première victoire à l'extérieur sur la pelouse de Biarritz.

L'UBB s'enfonce dans la crise. Défait à domicile par Pau (16-23), le leader du Top 14 a concédé sa quatrième défaite consécutive et voit son fauteuil clairement menacé par Montpellier, un point derrière avec un match en moins, tandis que que LOU et Castres pointent à trois points des Bordelais. Privés de Matthieu Jalibert, forfait avant le coup d'envoi, les hommes de Christophe Urios ont subi la pression des Palois et se sont logiquement inclinés après avoir bafouiller leur jeu.

Sur une inspiration d’Antoine Hastoy, la Section a inscrit le premier essai dès la 18e minute. Bordeaux a été bousculé en première période et a connu de grandes difficultés à mettre son jeu en place face à des Palois joueurs et plutôt appliqués. Ce succès Palois leur permet de se replacer dans la course au Top 6.

Le réveil toulonnais

Le carton de l'après-midi est à mettre à l'actif de Toulon, qui a remporté sa première victoire à l'extérieur sur la pelouse de Biarritz (17-45). Dans ce match de la peur entre le 12e et la lanterne rouge, le Racing a livré l'une des prestations les plus abouties de sa saison e, empochant le bonus offensif. Longtemps valeureux, proches de retourner la situation en début de deuxième période, le BO a manqué de réalisme. Avec cette troisième défaite de rang, Biarritz est de plus en plus proche d’une relégation en Pro D2.

Les résultats de samedi après-midi:

Castres 25-9 Montpellier

Perpignan 34-13 Racing 92

UBB 16-23 Pau

Biarritz 17-45 Toulon

La Rochelle 41-15 Brive



À 21h05: Clermont-Lyon