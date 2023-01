Top 14: Clermont licencie son entraîneur Jono Gibbes

Trois jours après une nouvelle défaite face à Leicester en Champions Cup, Clermont a annoncé le départ du Néo-Zélandais Jono Gibbes.

La lourde défaite face à Leicester en Coupe d'Europe vendredi (44-29) aura donc été celle de trop pour Jono Gibbes. L'ASM Clermont a décidé de se séparer du Néo-Zélandais, son entraîneur principal depuis la saison 2021-2022, en raison des mauvais résultats en Top 14 et en Champions Cup, a annoncé lundi le club auvergnat dans un communiqué.

"Ce choix du changement s’inscrit dans un contexte où les ambitions toujours affichées par le club imposent de prendre de nouvelles orientations. Cette décision est applicable immédiatement, ce qui implique que Jono Gibbes ne sera pas du déplacement en Afrique du Sud, en vue du match de samedi prochain face aux Stormers. Les membres actuels du staff sportif auront la charge de gérer cette semaine de préparation, explique l'ASM.

Son successeur connu rapidement

Clermont veut se concentrer sur la suite de la saison et "des décisions seront annoncées rapidement afin d’assurer la continuité du projet sportif, et de redonner une dynamique positive à l’ensemble du club, de ses partenaires et de ses supporters." Huitième de sa poule en Champions Cup (une victoire, deux défaites), les Jaune et Bleu sont actuellement 10es en championnat et ne comptent que six points d'avance sur Brive, 13e et barragiste.