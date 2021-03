Top 14: Clermont officialise l'arrivée de l'ouvreur irlandais JJ Hanrahan

Comme annoncé par RMC Sport, Clermont a officialisé la recrutement de John Joseph Hanrahan (28 ans), demi d'ouverture irlandais du Munster, ce lundi. il a signé pour un an, plus une année en option.

RMC Sport avait annoncé son arrivée la semaine dernière, elle a été officialisée, ce lundi par Clermont. L'ouvreur irlandais du Munster John Joseph Hanrahan (28 ans) s'est engagé avec l'ASM, qu'il rejoindra en juillet, a annoncé lundi le club auvergnat. Il a paraphé un contrat d'an an, plus une autre année en option. Les dirigeants clermontois étaient à la recherche d'un "ouvreur expérimenté pour épauler et mettre en concurrence Camille Lopez", a expliqué dans un communiqué l'ASM, actuellement quatrième du Top 14.

En dehors d'une expérience de deux saisons en Angleterre avec Northampton, Hanrahan a disputé l'essentiel de sa carrière sous le maillot rouge du Munster. Le joueur, qui peut aussi évoluer au centre ou à l'arrière, avait été l'un des grands acteurs de la victoire du Munster au stade Michelin au mois de décembre en Champions Cup (39-31).

"Je suis très heureux et impatient de rejoindre un club aussi prestigieux que l'ASM Clermont Auvergne", a-t-il déclaré dans le communiqué du club. "Je suis fier de pouvoir porter ce maillot et d'avoir l'opportunité de vivre une nouvelle expérience en France."

L'ASM doit encore trouver un successeur à son entraîneur Franck Azéma, dont le départ à la fin de la saison a été annoncé.