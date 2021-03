Top 14: Clermont se défait du Stade Français

A l'issue d'un match brouillon mais animé, le Stade Français n'a pas réussi à renverser Clermont ce samedi (34-27, 20e journée de Top 14). Les phases finales s'éloignent peu à peu pour les Parisiens.

Le Stade Français laisse échapper des points cruciaux dans la course à la qualification pour les phases finales. Pour le grand retour du Top 14 après deux semaines de pause, les Parisiens se sont inclinés sur leur pelouse contre Clermont ce samedi (34-27). Contre un poids lourd du championnat, le défi était de taille pour Paris, même si le scénario peut laisser des regrets aux hommes de Gonzalo Quesada.

Malgré un match brouillon, le Stade Français et l'ASM, deux formations ambitieuses, ont eu le mérite de faire le spectacle sur la pelouse de Jean-Bouin. La première période s'est notamment animée dans les dernières minutes. A la demi-heure de jeu, Raka applatissait entre les poteaux à la suite d'un joli crochet (10-8, 30') et, après deux pénalités de Lopez (34', 39'), les Auvergnats pensaient même rentrer aux vestiaires avec un peu d'avance (10-16). Mais, sur la remise en jeu, les Clermontois se rataient et les Parisiens en profitaient pour marquer un nouvel essai par Matera (17-16, 40').

Le Stade Français coiffé sur le poteau

Le deuxième acte est reparti sur les mêmes bases. Au retour des vestiaires, Macalou mettait les cannes pour aller applatir (24-16 après transformation, 46'), avant une réponse presque immédiate des Clermontois par Fofana (24-21, 51'). S'en est suivi un échange de pénalités et, à ce petit jeu, ce sont les Parisiens et leur buteur Segonds qui s'en sortaient le mieux au moment de rentrer dans le dernier quart d'heure (27-24, 65').

Les Parisiens se sont cependant effondrés dans le money-time. Les Jaunards, en surnombre à la suite d'un carton jaune pour Danty, sont d'abord repassés devant après un essai en force de Pélissié (27-31, 69'). Le carton rouge infligé à Etien pour jeu dangereux sur un duel dans les airs (74') et la pénalité tranformée par Lopes ont été le coup de grâce pour le Stade Français, obligé de rendre les armes.

Les hommes de Gonzalo Quesada ne pourront même pas se réconforter avec le bonus défensif, qui leur est passé sous le nez dans cette fin de match catastrophique. Au classement, les Parisiens manquent l'opportunité de se rapprocher du top 6 et sont toujours huitièmes. L'ASM, de son côté, sécurise sa place dans le top 4.