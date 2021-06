Top 14: en marge de la finale, Macron a parlé à Clamy-Edroux, joueur pro qui a fait son coming-out

Présent au Stade de France ce vendredi pour assister au sacre de Toulouse contre La Rochelle (18-8) en finale de Top 14, Emmanuel Macron a rencontré Jérémy Clamy-Edroux, joueur de Rouen en Pro D2, qui a fait publiquement son coming-out dans un documentaire.

"Un exemple pour beaucoup": c'est ainsi que le président de la République qualifie Jérémy Clamy-Edroux, joueur de Rouen en Pro D2, qui a choisit de faire publiquement son coming-out dans un documentaire diffusé sur Canal+ la semaine passée. Présent au Stade de France ce vendredi, pour la finale de Top 14 remportée par Toulouse contre La Rochelle, Emmanuel Macron a profité de l'occasion pour échanger avec le pilier.

C'est à la mi-temps que les deux hommes se sont croisés, comme rapporté par la Ligue nationale de rugby. L'instance en profite pour rappeler, en ce mois des fiertés qui met en lumière la communauté LGBTQ+, "qu'aucune discrimination n'a sa place dans le monde du sport". La ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu était également présente.

Un contexte particulier

Après la rencontre et le sacre des Toulousains, Emmanuel Macron a posté un message sur les réseaux sociaux: "Jérémy est un exemple pour beaucoup. Ses mots courageux aident le monde du sport et notre société à faire face à l’homophobie et aux discriminations. Soyez fiers", écrit le président de la République. Des mots qui résonnent d'autant plus que les derniers jours ont été marqués par la fronde européenne contre les mesures homophobes prises en Hongrie, sous l'impulsion de Victor Orban.

Samedi dernier, dans un documentaire de Canal+ intitulé "Faut qu'on parle", six sportifs professionnels français avaient accepté de révéler publiquement leur homosexualité, pour faire bouger les mentalités: la basketteuse Céline Dumerc, l'escrimeuse Astrid Guyart, le patineur Kévin Aymoz, la judoka Amandine Buchard, le nageur Jérémy Stravius et donc le rugbyman Jérémy Clamy-Edroux.