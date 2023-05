Top 14: examens rassurants pour Baptiste Serin

Touché à un genou, vendredi, en finale de Challenge Cup, le Toulonnais Baptiste Serin devrait manquer un mois de compétition, selon L'Equipe . Ce qui acte très probablement sa fin de saison en Top 14.

Le verdict est moins grave que redouté concernant Baptiste Serin. Auteur de deux essais et d'une excellente première mi-temps, vendredi, à l'Aviva Stadium de Dublin, lors de la finale de Challenge Cup remportée par Toulon face à Glasgow (43-19), le demi de mêlée, touché à un genou et au ménisque, avait dû céder sa place à la mi-temps.

L'Equipe indique ce mardi que les examens passés lundi par l'international français (43 sélections) sont plutôt rassurants. Baptiste Serin ne devrait manquer que trois à quatre semaines de compétition. Si cette blessure ne remet donc pas en cause une éventuelle convocation avec l'équipe de France pour préparer la Coupe du monde cet été, sa saison avec le club varois est en revanche vraisemblablement terminée.

Encore un mince espoir de prolonger les festivités à Toulon

Les Toulonnais affronteront Bordeaux-Bègles, vendredi, pour l'ultime match de la saison régulière de Top 14. Une victoire est impérative si les Varois espèrent accrocher les barrages, puisque le récent champion d'Europe, présentement huitième, compte un point de retard sur Bayonne et cinq sur Lyon, sixième et dernier barragiste. Au plus tard, la saison du RCT prendra fin le 17 juin, si les coéquipiers de Serin parviennent à se hisser en finale du championnat.

Toutes compétitions confondues, le numéro 9 a disputé 27 matchs avec Toulon cette saison, dont 20 en tant que titulaire, pour cinq essais marqués.