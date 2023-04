Top 14: face à Montpellier, Bayonne veut continuer à rêver des phases finales

L’Aviron Bayonnais, qui reste sur trois défaites en Top 14 (une première cette saison), reçoit le champion de France en titre Montpellier ce samedi à 17h. L’occasion pour le club basque de se remettre en selle pour atteindre l’objectif d’une qualification en Champions Cup la saison prochaine.

Véritable sensation de cette saison de Top 14, Bayonne - champion de France de Pro D2 et invaincu lors de ses 10 matchs joués à domicile - va tenter d’empiler un 11e succès de rang dans son antre de Jean-Dauger pour retrouver de sa superbe à quatre journées de la fin de la phase régulière.

Car les hommes de Grégory Patat, le manager général de l’Aviron, ont quelque peu baissé de rythme durant le dernier mois et demi de compétiton, se tirant même une balle dans le pied en délocalisant le derby des Pyrénées-Atlantiques face à la Section Paloise dans l’enceinte d’Anoeta à San Sebastian. Une rencontre perdue 30 à 20 qui a sans conteste laissé des traces et fait glissé les Bayonnais au huitième rang du classement.

Un véritable choc

"Notre plus mauvais match de la saison", déclarait encore Patat mercredi sur la pelouse synthétique du terrain d’entrainement. Et si le match face à La Rochelle le week-end dernier à Marcel Deflandre (revers 26 à 6) a permis aux Basques de se retrouver sur les valeurs du rugby (à savoir la défense et la conquête), c’est bel et bien contre le Montpellier de Philippe Saint-André qu’il va falloir mettre le bleu de chauffe pour aller au combat.

Car c’est une véritable guerre qui attend les joueurs basques face aux Héraultais, qui n’ont cessé de dire cette semaine dans la presse qu’il s’agissait du match de la dernière chance pour tenter d’accrocher le top 6. Un top 6 auquel les Bayonnais peuvent également rêver à condition de s’imposer face à Montpellier et à Clermont à la maison tout en faisant un coup à l’extérieur au Racing ou au LOU, ce qui sur le papier semble difficile à réaliser, les Franciliens et les Lyonnais jouant eux aussi pour une place en phase finale.

La 7e voire la 8e place finale serait par conséquent un objectif plus dans les cordes du promu bayonnais, qui s’inviterait avec ce classement à la cour des grands la saison prochaine, avec une première participation à la Champions Cup.