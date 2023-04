Top 14: Azéma quitte Toulon et sera le manager de Perpignan

Franck Azéma ne sera plus manager au RC Toulon la saison prochaine. Il rejoint Perpignan, où il va prendre la succession de Patrick Arlettaz pour les trois prochaines saisons. L’USAP réalise là un gros coup.

C’est une opération qui a été personnellement menée par le président François Rivière et son directeur général Bruno Rolland. A la recherche depuis des semaines d’un nouveau manager pour remplacer Patrick Arlettaz - lequel souhaitait passer la main après de nombreuses années auprès de l’équipe première - le duo a réussi son coup. Un gros coup même. Actuellement en poste à Toulon, où il forme un duo depuis le début de la saison avec le directeur du rugby Pierre Mignoni, Franck Azéma sera le manager de l’USAP la saison prochaine, comme évoqué par l'Equipe.

Il a signé pour trois ans et sera à la tête du secteur professionnel. Azéma cochait toutes les cases pour prendre le poste. Originaire de la région, ancien joueur de Perpignan, ancien entraîneur également, avec un titre de champion de France en 2009 (et finaliste 2010) aux côtés de Jacques Brunel et Bernard Goutta, il avait ensuite poursuivi sa carrière à Clermont durant plus de dix ans, avec un nouveau Brennus en 2017, un Challenge Européen en 2019 et trois finales de Coupe d’Europe perdues (2013, 2015, 2017).

Azéma a pour lui des racines familiales autour de Perpignan et la connaissance du staff en place puisqu’il a eu l’entraîneur principal David Marty et ses adjoints Perry Freshwater et Guillaume Vilaceca sous ses ordres, tout comme le "team manager" Rimas Alvarez Kairelis. Le président Rivière qui souhaitait avant tout un homme "qui a la passion du territoire", ne pouvait peut-être pas mieux trouver avec celui qui est aussi passé à ses débuts par Céret (où son père a été joueur), Arles-sur-Tech et le rugby à XIII à Saint-Estève.

Pas de clause en cas de descente de l’USAP

Pour des raisons personnelles, Azéma avait pensé revenir dans la région, même s’il se sentait bien à Toulon. Et son profil a fait dernièrement de lui un favori désigné pour le poste. Pour autant, pendant longtemps, la direction de l’USAP n’a pas écarté les autres candidats. Deux hommes étaient aussi en lice: le Néo-Zélandais Vern Cotter, actuel sélectionneur des Fidji et l’ex-entraîneur du Castres Olympique Pierre-Henry Broncan, qui avaient des profils bien différents mais des arguments pour eux selon les décideurs catalans. Mais pas la connaissance du microcosme local comme Azéma.

Perpignan va pouvoir maintenant se tourner vers l’objectif sportif de fin de saison: le maintien. Actuellement 13e du Top 14 sur cette fin de saison, avec huit points d’avance sur la lanterne rouge Brive et six de retard sur Pau juste devant, l’USAP reçoit le Racing 92 samedi (17h). Barragistes victorieux de Mont de Marsan l’an passé en "access match", les Catalans pourraient potentiellement revivre le même scénario début juin. Toutefois, selon nos informations, une éventuelle descente ne changerait rien de l’engagement de Franck Azéma, qui ne dispose pas de clause en ce sens. Du côté de Toulon, le président Bernard Lemaitre et le directeur du rugby Pierre Mignoni vont devoir maintenant lui trouver un successeur.