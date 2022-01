Top 14: Hastoy, Teddy Thomas arrivent, Vito part, le point sur le mercato de la Rochelle qui détonne

Le Stade Rochelais réalise actuellement un recrutement qui fait du bruit. Tanga, Hastoy, Teddy Thomas, Seuteni sont, entre autres, des renforts de poids pour le club double finaliste la saison passée. Mais à l’inverse, beaucoup de joueurs vont partir. Et non des moindres. Le point sur ces mouvements.

Finalement il a décidé de rester. Pour le plus grand plaisir des supporters rochelais, le pilier gauche Reda Wardi a changé d’avis. Il avait donné son accord pour évoluer lors des trois prochaines saisons sous le maillot de Montpellier, mais il restera finalement pour quatre ans de plus à La Rochelle.

Ce qui a réussi à provoquer la colère du manager du Montpellier Hérault rugby, Philippe Saint André, qui a précisé: "On ne fera aucun cadeau". Entendez-là que le Stade Rochelais devra honorer le paiement de la clause de rachat du contrat, estimée à environ 200.000 euros selon nos informations.

Depuis des semaines, le club maritime a sorti les grands moyens. Ce qui n’est pas sans faire parler dans le microcosme du rugby. Comment font-ils pour empiler les signatures de tels pédigrées? Et devancer, voire dépasser parfois, les propositions des clubs avec lesquels les futures recrues évoluent?

Il faut savoir que le groupe rochelais va également subir un sacré dégraissage avant d’accueillir les nouveaux. Par exemple, les premières lignes: Thierry Paiva (Union Bordeaux-Bègles), Quentin Lespiaucq (Section Paloise) et George-Henri Colombe (Racing 92) vont numériquement remplacer Dany Priso, Facundo Bosch et Ramiro Herrera, tous en fin de contrat et non conservés. Ceci fera baisser la moyenne d’âge de l'équipe (26, 27 et 24 ans pour les recrues, 28, 30 et 32 ans pour les partants).

Clap de fin pour Vito

En deuxième ligne, l’Irlandais Ultan Dillane (Connacht) va prendre la place de Mathieu Tanguy, qui de son côté pourrait rebondir à Toulon. Mais c’est en troisième ligne que les changements vont s’avérer à la fois plus nombreux et plus symboliques. À 34 ans et après six saisons sous le maillot jaune et noir, le double champion du monde All Black Victor Vito ne sera plus rochelais la saison prochaine. Avec son départ, c’est une page qui se tourne. Notons que le joueur n'a pas encore précisé s'il comptait continuer sa carrière.

Ajoutez le néo-retraité Kevin Gourdon et la non-prolongation du Sud-Africain Wiaan Liebenberg (dont on ne sait pas actuellement quand il rejouera puisqu’il n’est pas vacciné) et on comprend le chantier à ce poste… qui n’en est peut-être pas un. Car si le Racingman Yoan Tanga, que le club francilien souhaitait garder mais avec une proposition salariale inférieure, va faire plus que soulager Grégory Alldritt en huit, on sent poindre l’avènement des jeunes Matthias Haddad (21 ans) et Paul Boudehent (22 ans). Récemment cités par le sélectionneur Fabien Galthié dans la catégorie des joueurs susceptibles de venir humer l’air de Marcoussis, ils représentent l’avenir rochelais et vont directement vivre la transition la saison prochaine.

Un groupe plus dense, plus jeune et avec plus de JIFF

Avec la "migration" de poste de Levani Botia (sans oublier Rémi Bourdeau), qui en a profité pour prolonger, le compte est bon. Derrière, c’est à l’ouverture que tout va changer. Exit Ihaia West (Toulon) et Jules Plisson (Clermont). Après les nombreux échecs au pied de ces derniers, les supporters rochelais vont accueillir le Palois Antoine Hastoy (128 points actuellement, deuxième réalisateur du Top 14 derrière Berdeu, 165) comme le messie du but. Il pourra être suppléé soit par Pierre Popelin, soit par une autre grosse cote du recrutement en la personne du Bordelais Ulupano Seuteni, déjà regretté en Gironde, qui vient pour jouer trois quart centre mais qui peut aussi dépanner en dix.

Enfin, Teddy Thomas (27 ans, 29 sélections) trouvera-t-il en bord d’Atlantique la régularité qui ferait de lui un crack du Top 14? C’est tout l’espoir du staff rochelais et de son manager en tête, puisque Ronan O’Gara connaît bien le joueur pour l’avoir eu sous ses ordres lors de trois saisons communes au Racing 92. Thomas prendra la succession d’un autre ailier aux grandes capacités mais lui aussi à la recherche de plus de constance, à savoir Arthur Retière, qui rejoindra de son côté le Stade Toulousain.

Au final, et à moins qu’un autre joueur ne vienne faire gonfler les rangs, c’est donc un total de dix départs et huit arrivées que va connaître le Stade Rochelais. Mais le groupe semble surtout gagner en qualité et en jeunesse (plus de 29 ans de moyenne d’âge pour les partants, un peu plus de 26 pour les recrues).

Sans oublier un argument très important eu égard à la réglementation: sept des huit recrues sont JIFF (Seul Dillane ne l’est pas) alors qu’au sein des dix départs, cinq ne l’étaient pas. Rappelons que les clubs sont actuellement obligés d’inscrire un minimum de 16 joueurs issus de la formation française sur chaque feuille de match. Ce chiffre passera à 17 la saison prochaine.