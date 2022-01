Top 14: Botia prolonge à La Rochelle

La Rochelle a officialisé ce mardi la prolongation de Levani Botia pour deux saisons supplémentaires. Le puissant fidjien espère ainsi rester compétitif en Top 14 afin de séduire son sélectionneur avant la Coupe du monde 2023 en France.

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour La Rochelle. Si l’accord annoncé par RMC Sport pour la prolongation de Reda Wardi n’a pas été confirmé, le club maritime a officialisé ce mardi le nouveau bail de Levani Botia.

"Le puissant fidjien, Levani Botia (32 ans, 1,82m, 103kg), a choisi de prolonger son engagement pour deux saisons supplémentaires avec le club, a annoncé le Stade Rochelais dans un communiqué. Il sera repositionné principalement au poste de troisième ligne, tout en lui permettant de rester compétitif au poste du centre pour postuler pour la Coupe du Monde 2023 avec les Fidji."

Un centre installé en troisième ligne

Annoncé depuis plusieurs jours dans le viseur de plusieurs équipes anglaises dont Leicester par la presse britannique, le joueur fidjien de 32 ans a prolongé son contrat avec les Maritimes pour deux saisons supplémentaires, l’ancien spécialiste du rugby à VII a choisi de rester fidèle au club qui l’a lancé dans le rugby à XV en 2014.

Formé pour évoluer au centre, Levani Botia a été replacé voilà plusieurs saisons au poste de troisième ligne centre par Patrice Collazo puis Jono Gibbes et Ronan O’Gara, ses managers successifs du côté des Maritimes. S’il devrait principalement être utilisé dans le pack d’avants, le Fidjien pourrait aussi évoluer au centre afin d’y gagner sa place en sélection en vue de la Coupe du monde 2023 en France.

Botia de retour de blessure en février

Avec son gabarit imposant (1,82m pour 103kg), Levani Botia a rapidement transformé ce repositionnement en coup tactique. Au point même de faire partie des meilleurs joueurs du Top 14 à ce poste. Blessé au genou depuis plusieurs semaines, le Fidjien devrait être capable de retrouver le groupe professionnel et les terrains en février.

Avec la prolongation de Botia, le club de La Rochelle est parvenu à conserver l’un des chouchous du public de Marcel Deflandre. Surtout, avec ce nouveau contrat, la formation rochelaise sécurise l’un de ses cadres. C’est malheureusement sans lui que les Maritimes défieront Bath et Glasgow les 15 et 22 janvier pour la suite de la Champions Cup.

Si La Rochelle avait battu les Ecossais à domicile à l'aller (20-13), le duel contre les Anglais avait été reporté en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19. Sur décision de l'EPCR, ce match a débouché sur un nul... Le club français ne pouvait pas non plus apprendre que des bonnes nouvelles et se contentera donc des prolongations de Botia et Wardi.