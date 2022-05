Top 14: Kockott absent de la feuille de match pour sa dernière à domicile

Le demi de mêlée du Castres Olympique Rory Kockott prendra sa retraite sportive cet été. Après plus de dix ans passés sous le maillot du CO, celui qui a marqué l’histoire du club ne sera toutefois pas sur la feuille de match pour la dernière de la saison à domicile face à Perpignan.

Il restera un monument à Castres. Deux Boucliers de Brennus (2013, 2018), un titre de meilleur joueur du Top 14 (2013), le Sud-Africain Rory Kockott, qui a porté le maillot du quinze de France à onze reprises, va raccrocher les crampons à l’issue de la saison. Joueur phare, emblématique, il vit donc ses dernières heures sous le maillot du CO. Et ce sera peut-être sa dernière à domicile contre Perpignan ce dimanche lors de la 25e journée de la phase régulière. A moins d’un barrage dans trois semaines.

Mais alors que ces rendez-vous sont l’occasion de fêter les joueurs partants, on l’a vu samedi avec Ouedraogo ou Guirado à Montpellier, on remarquera que Kockott ne fait pas partie de la feuille de match contre l’USAP. A la mêlée, Jérémy Fernandez, titulaire et Santiago Arata, remplaçant, lui ont été préférés.

Les supporters de Castres émus

Pas de sentiment du côté du staff castrais, qui prépare d’ores et déjà la fin de saison avec les phases finales dans le viseur. A Castres, beaucoup de supporters se sont émus de la situation de Kockott, mais il sera tout de même fêté, comme les autres partants, à l’issue du match. Et la saison des Castrais n’est pas encore finie, peut-être qu’on aura l’occasion de voir une dernière fois Kockott à la manœuvre.