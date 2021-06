Top 14: la frustration de La Rochelle, qui "n'a pas été à la hauteur" en finale pour Sazy

Capitaine de la Rochelle, Romain Sazy n'a pas mâché ses mots ce vendredi à l'issue de la défaite (18-8) en finale de Top 14 face à Toulouse. Pour Grégory Alldritt, troisième ligne du club rochelais, les Maritimes n'ont même "rien fait" de la rencontre.

Comme lors de la finale de Champions Cup, La Rochelle a perdu en finale de Top 14 ce vendredi face à Toulouse (18-8). Les Maritimes ont été surclassés par un club plus expérimenté, qui a décroché le 21e Bouclier de Brennus de son histoire. Ils ont surtout pris une leçon de réalisme.

"On n'a rien fait", estime Alldritt

Quelques instants après la défaite, le capitaine Romain Sazy ne pouvait pas cacher sa frustration. "Mon premier mot c'est l'échec. Il n'y a rien d'autre à dire. On a pas été à la hauteur de ce qu'on a montré cette saison, a lâché Sazy au micro de France 2. On s'était dit beaucoup de choses en amont. Mais on a fait une première période approximatives au possible, après la météo s'en est mêlée. Et en seconde mi-temps on n'a pas réussi à corriger, pour renverser le match tout simplement. Donc il faut les féliciter. C'est dur de tomber aussi près. On avait une énorme ambition. La saison est belle mais inachevée."

Déjà en difficulté lors de la finale de Champions Cup, l'ouvreur et buteur néo-zélandais de La Rochelle Ihaia West a encore été défaillant devant les perches ce vendredi, au Stade de France. La déception collective était immense pour les joueurs de la Rochelle.

"On n'a rien fait. Tout ce qu'on voulait faire, on n'a rien fait, a concédé Grégory Alldritt, troisième ligne des Maritimes. On n'a pas tenu le ballon, franchement il y a eu zéro contenu. (Les Toulousains) ont été très réalistes. Ils sont venus, ils ont marqué des points. Ce n'est pas une saison à jeter, il faut en tirer les conséquences et il faut continuer à toquer à la porte et un jour elle va s'ouvrir". Le club de La Rochelle devra donc encore attendre pour connaître un premier titre d'envergure.