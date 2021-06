Top 14: Toulouse surclasse La Rochelle, s'offre un doublé et son 21e titre de champion de France

Toulouse s'est imposé 18-8 face à La Rochelle, ce vendredi soir lors de la finale du Top 14. Les Rouge et Noir, qui avaient aussi remporté la Champions Cup face à ces mêmes Maritimes, terminent donc la saison avec un doublé.

Les Rouge et Noir s'adjugent le Bouclier de Brennus pour la 21e fois de leur histoire. Le Stade Toulousain a infligé une leçon de réalisme à La Rochelle, ce vendredi soir devant 14.000 spectateurs au Stade de France, pour remporter la finale de Top 14 sur le score de 18-8. Cette saison 2020-2021 aura donc été faste pour le tenant du titre, qui fait le doublé avoir remporté la Champions Cup face à ce même adversaire.

Le recette du succès toulousain: une défense redoutable et une attaque parfaitement opportuniste. Les Toulousains n'ont pas eu besoin du moindre essai. En première période, ils ont non seulement profité de deux pénalités de Thomas Ramos, mais ils ont surtout eu l'audace (et l'adresse remarquable) pour passer deux drops (9e, 40e). Le second, de plus de 50 mètres, a été l'oeuvre de ailier sud-africain Cheslin Kolbe, que le manager Ugo Mola avait publiquement tancé la veille pour son inefficacité: "Je vais dès le retour de la conférence de presse lui dire qu'il faut qu'il se bouge un peu le cul. Parce que c'est quand même dommage qu'il marque pas."

15 points pour Ramos

Le Stade Rochelais, amoindri après 20 minutes par la fracture de la main de Brice Dulin, s'est longtemps montré incapable de bouger le bloc défensif. Lors de la finale de Champions Cup, les hommes de Ronan O'Gara s'étaient distingués par leur combativité, parfois excessive. Cet aspect de leur jeu n'a pas refait surface. Mais dans le rapport de force psychologique, la donne aurait peut-être été différence si Ihaia West n'avait pas manqué l'égalisation à 3-3 dès la cinquième minute.

Le manque de réussite du Néo-Zélandais, déjà décevant sur cet exercice fin mai, a été encore plus marquant lorsqu'un nouveau raté à l'heure de jeu a été suivi de deux pénalités réussies par Thomas Ramos. L'ouvreur international français aura donc su faire oublier Romain Ntamack, en terminant la rencontre avec un 100% au pied et 15 points inscrits.

Malgré un essai bien trop tardif de Dany Priso (77e), la marche est donc encore trop haute pour La Rochelle, qui reste donc sur trois finales majeures perdues (Challenge européen en 2019, Champions Cup et Top 14 en 2021). Pour le Stade Toulousain, ce doublé est le deuxième de leur histoire, après celui de 1996. C'est le premier dans le rugby français depuis Toulon en 2014.