Top 14: la pétition des supporters de Toulon pour garder Carbonel

Alors que le départ de Louis Carbonel en fin de saison pour Montpellier est acté, une pétition a été lancée par les supporters de Toulon pour tenter de faire pression sur la direction.

Les supporters de Toulon ne digèrent pas le départ annoncé de Louis Carbonel pour Montpellier. Et ils se mobilisent. Une pétition a été lancée pour protester et pousser le RCT à tenter de trouver une solution afin de casser le pré-contrat signé par le joueur au MHR. A cette heure, le document intitulé "C'était Louis Carbonel de Toulon" a recueilli 2.600 signatures.

Cette initiative a été lancée "pour que la direction du RCT reprenne les discussions avec Louis Carbonel et trouve une solution pour casser son pré-contrat avec Montpellier", est-il précisé sur la pétition en ligne. En soulignant que si l'affaire est mal embarquée, il existe "un mince espoir".

"Il n'y a pas de regret"

Le minot de Mayol va partir et cette annonce a particulièrement énervé les fans toulonnais. Dans Var Matin mardi, Bernard Lemaitre s'en justifiait: "À partir du moment où les choses sont décidées depuis longtemps, aussi bien de son côté que du nôtre, il n’y a pas de regret. Je suis vraiment content, et tout le monde au sein du club, que Louis se libère et retrouve un véritable niveau d’excellence qui l’avait un peu fui depuis deux ans. Il le reconnaît lui-même. Je suis persuadé qu’il va réussir à Montpellier. Il faut laisser tout cela dernière nous et souhaiter le meilleur à l’équipe pour cette fin de saison et à Louis à Montpellier. Et peut-être le retrouverons-nous un jour. "