Top 14: La Rochelle se paye le Racing à l'usure et prend la tête, l'UBB assure et Clermont émerveille

La Rochelle a pris provisoirement la tête du Top 14 lors de cette cinquième journée grâce à sa victoire (24-19) face au Racing 92. Plus tôt ce samedi, l'UBB a réussi de son côté à faire plier le Stade français (15-10) là où Clermont a écrasé le LOU (43-20).

Le sens du timing. Après trois matches où il a fini bredouille, Teddy Thomas a attendu les retrouvailles avec le Racing 92, son ancien club, pour inscrire son premier essai sous les couleurs de La Rochelle (24-19). En bout de ligne, au sortir d'un excellent travail des avants maritimes, l'ailier des Bleus a sorti les champions d'Europe du piège francilien. Le club à la caravelle prend donc provisoirement la tête du championnat en attendant le duel au sommet de dimanche entre le MHR et Toulouse. Les Ciel et Blanc, qui ont mené les débats jusqu'à la 69e et l'essai de Thomas, doivent se contenter du point de bonus défensif, leur premier de la saison.

L'UBB se rassure (un peu)

Le crachin qui s'est abattu toute la journée sur la région bordelaise ne favorisait pas les grandes envolées. L'UBB s'en est donc remise au pied précis de son ouvreur international Matthieu Jalibert (5 sur 5) pour faire plier le Stade français (15-10).



Avec ce deuxième succès de la saison, les Girondins, avant-derniers du classement avant la rencontre, se donnent un peu d'air, même s'il faudra encore attendre pour la manière. Consolation pour les Parisiens, supérieurs en mêlée: le point de bonus défensif arraché grâce à un essai à la 85e minute. Le seul de la rencontre.

Raka, Raka eh, eh

Clermont, tube de l'automne? Après s'être déjà offert la semaine dernière le scalp des champions d'Europe rochelais (22-13), le club auvergnat a profité d'un deuxième match consécutif dans son antre pour écraser Lyon (43-20), dernier vainqueur du Challenge européen. Un succès bonifié qui lui permet de revenir provisoirement à hauteur de Toulouse et Montpellier en haut du classement, et de confirmer ses bonnes dispositions actuelles.



Symbole de la renaissance clermontoise: l'inarrêtable Alivereti Raka, auteur d'un triplé qui le porte en tête des meilleurs marqueurs du championnat, avec cinq essais en cinq matches. De quoi faire son retour chez les Bleus pour les tests d'automne?



Les problèmes défensifs se confirment en revanche pour le LOU, qui était privé de l'une de ses principales menaces des dernières semaines, l'ailier ou arrière géorgien Davit Niniashvili, malade.

L'Usap engrange

Comme Clermont, Perpignan a parfaitement mis à profit sa série de deux matches à la maison. Après Toulon, c'est Castres qui a cette fois chuté au stade Aimé-Giral (14-10). Malgré un sursaut d'orgueil en fin de match, les vice-champions de France tarnais sont retombés dans leurs travers sur le plan de l'indiscipline et courent toujours après une première victoire à l'extérieur cette saison.



L'Usap abandonne elle sa place de lanterne rouge à Pau, largement battu chez lui par Toulon (34-17), qui n'est toutefois pas parvenu à s'adjuger le point de bonus offensif.



Dans des conditions climatiques difficiles, Brive a signé contre Bayonne (25-22) un succès précieux dans la course au maintien. Mais le club corrézien, qui a rendu hommage à la mi-temps à son deuxième ligne Mitch Lees, contraint de mettre un terme à sa carrière en raison d'un blessure, s'en voudra d'avoir laissé en toute fin de match le bonus défensif au promu basque.



La 5e journée se poursuit et se termine dimanche avec le choc prévu entre les deux derniers champions, Montpellier et Toulouse.