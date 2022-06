Top 14: le forcené, le flemmard, le râleur... Forletta présente le XV de Montpellier avant la finale contre Castres

La saison 2021-2022 de Top 14 rendra son verdict ce vendredi soir avec la grande finale entre Castres et Montpellier. Un classique des phases finales depuis une dizaine d’années, puisque c'est le septième affrontement entre les deux équipes en douze ans. Sur le papier, petit avantage pour Castres qui s’est imposé quatre fois déjà, dont lors de la finale de 2018 et la demi-finale de 2014. Mais le MHR, avec sa force collective, espère bien débloquer son compteur. Le pilier gauche Enzo Forletta, très incertain à cause de douleurs aux cervicales et probablement remplacé sur la feuille de match par Robert Rodgers, nous présente le XV de départ héraultais.

1. Titi Lamositele

"Ça fait deux ans qu’il est en face de moi dans le vestiaire. Je l’adore. Il ne parle pas très bien le français encore, il fait un peu le fainéant par rapport à ça. Il est très calme, très posé."

2. Guilhem Guirado

"C’est mon grand frère dans mon aventure montpelliéraine. Je le badais quand j’étais jeune. C’est un ami, je suis très fier de ça."

>>> Les compos de Castres-Montpellier

3. Mohamed Haouas

"Il est très attachant, toujours là pour toi. J’ai appris à le connaître en fin de saison dernière."

4. Florian Verhaeghe

"C’est le guerrier par excellence. Il en a dans le ventre. Quand on jouait le maintien la saison dernière, j’ai vu que l’on pouvait partir à la guerre avec lui."

5. Bastien Chalureau

"Je le connais depuis Perpignan. C’est le forcené, la brute dans le bon sens."

6. Alexandre Bécognée

"Le râleur. On a vécu des choses dures la saison dernière quand on ne jouait pas en début de saison. Il râle pour rien."

7. Yacouba Camara

"Le capitaine calme, qui amène de la sérénité. Il parle dans les moments importants. Un vrai bon capitaine qui gère les mécontentements de l’un de l’autre. Il s’adapte à tout le monde. Il est très paternaliste."

8. Zach Mercer

"C’est la bombe de cette année. Je ne peux pas le cacher. Il est fainéant par contre pour les tâches physiques. Mais c’est parce qu’il a un don naturel. Il pue le rugby. C’est une bombe."

9. Benoît Paillaugue

"C’est un râleur aussi. Mais un râleur modéré parce qu’il a de l’expérience. Il sait modérer les moments où il râle. Mais c’est un mec incroyable. Il m’a accueilli d’entrée, sans filtre. J’ai dormi pendant un mois chez lui quand je n’avais pas de logement. C’est fou, on ne s’était jamais vu avant. C’est hyper important, je ne pourrais jamais trahir sa confiance."

10. Paolo Garbisi

"C’est l’Italiano qui a grandi à vitesse grand V. Il n’a pas beaucoup vécu de match comme ça. Il a été monstrueux la semaine dernière."

11. Vincent Rattez

"Le flemmard. Dès que l’on veut faire quelque chose hors du stade, il préfère rester tranquille sur son canapé. On ne lui en veut pas."

12. Jan Serfontein

"J'ai une relation particulière avec lui. Il faut qu’il t’accepte. Il a une carapace. Sur le terrain, en défense, il y a une alchimie entre nous."

13. Geoffrey Doumayrou

"Il fait tout pour le bien de l’équipe. Il aime que tout soit parfait, tout soit rodé avant le match. Il met beaucoup de pression avant le match mais c’est pour notre bien. Il est un peu grincheux mais quand il se détend c’est un bon mec."

14. Arthur Vincent

"Le naïf talentueux. Il aime tout le monde, tout est beau, tout est rose pour lui. Il a un talent de fou. Il sait tout faire. Au ping pong il est bon, à la danse il est bon. Tu lui donnes quelque chose et il est bon."

15. Anthony Bouthier

"Le papa des arrières. Jamais un mot de travers. Toujours bienveillant. Je ne l’ai jamais vu se vanter, se prendre pour un autre. Il incarne la sérénité. Très drôle aussi."

Bonus: Fulgence Ouedraogo

"Ça serait tellement énorme pour lui d’être champion. Il incarne tellement l’emblème du club. La cerise sur le gâteau, ça serait exceptionnel. C’est tellement un mec qui est là pour le groupe. Il est exemplaire. Il a évacué sa déception, je serais incapable de faire ce qu’il fait. Il n'en parle même pas. En vidéo, il est là. Il donne des conseils pour être au mieux pour les phases finales. Je trouve cela remarquable."