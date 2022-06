Top 14 : l’incertitude Forletta pour Montpellier, un XV inchangé pour Castres

Vendredi au Stade de France (20h45), le Castres Olympique et le MHR se disputeront le Bouclier de Brennus en finale du Top 14. Avec des compositions quasi-identiques, à l’exception de la présence d’Enzo Forletta, sur le banc des Héraultais.

On ne change pas des équipes qui se qualifient pour la finale du championnat de France. La livraison des compositions ce jeudi n’a pas laissé place à des surprises dans les rangs montpelliérains et castrais. Le seul changement se trouve côté MHR. Et encore, il pourrait ne plus tenir vendredi quand les deux formations pénètreront sur la pelouse du Stade de France. Si Philippe Saint-André n’a pas modifié son XV de départ, Enzo Forletta revient sur le banc à la place de Robert Rodgers. Mais le pilier international français est toujours incertain en raison de douleurs aux cervicales. Celui qui avait déjà dû déclarer forfait pour la demi-finale le jour du match pourrait être amené à en faire de même en finale. A noter que Fulgence Ouedraogo ne finira pas sa carrière sur le pré, lui qui n’a pas été retenu dans le groupe.

Le XV de départ de Montpellier :

Bouthier - Vincent, Doumayrou, Serfontein, Rattez - Garbisi, Paillaugue - Camara (cap.), Mercer, Bécognée - Chalureau, Verhaeghe - Haouas, Guirado, Lamositele.

Remplaçants :

Paenga-Amosa, Forletta, Capelli, Janse Van Rensburg, Aprasidze, Pollard, Ngandebe, Thomas

Le même XV pour le CO

Côté CO, aucun changement à signaler, ni d’incertitude en terme d’effectif après la brillante victoire en demi-finale face au Stade Toulousain. Pierre-Henry Broncan livre la même feuille de match avec Babillot en capitaine, Dumora, décisif en demies, à l’arrière et Urdapiletta à l’ouverture.

Le XV de départ de Castres :

Dumora - Palis, Combezou, Botitu, Nakosi - Urdapiletta, Arata - Champion de Crespigny, Ben-Nicholas, Babillot (cap.) - Staniforth, Vanverberghe - Hounkpatin, Barlot, Walcker.

Remplaçants :

Ngauamo, De Benedittis, Jacquet, Delaporte, Fernandez, Cocagi, Zeghdar, Chilachava