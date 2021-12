Top 14: le gros coup de Montpellier à Biarritz

Montpellier s’est imposé sur la pelouse de Biarritz, ce lundi, lors de la 13e journée du Top 14 (12-27). Un succès arraché par les joueurs de Philippe Saint-André, qui ont évolué durant une demi-heure en infériorité numérique.

Montpellier, réaliste malgré son indiscipline et une demi-heure passée en infériorité numérique, a conforté sa place sur le podium du Top 14 en allant s'imposer avec le bonus à Biarritz (12-27), ce lundi à l'occasion de la dernière journée de la phase aller. Longtemps accroché, ce rare match du Boxing Day à la française a tourné en faveur des Héraultais à un quart d'heure de la fin quand Vincent Rattez est allé pointer en coin le deuxième essai visiteur, sur la première véritable initiative des hommes de Philippe Saint-André du deuxième acte (12-20).

Cet essai a coupé les jambes de Biarrots, portés par la botte de Brett Herron en première période (4 pénalités) mais dominateurs stériles, incapables de mettre à mal la défense adverse solidaire dans le combat.

Montpellier avait ouvert les hostilités au quart d'heure de jeu par une initiative bien sentie de Handre Pollard après une pénalité rapidement jouée à cinq mètres; il a aussi fermé le ban avec le surpuissant Masivesi Dakuwaqa (76e) pour un essai donnant un point de bonus supplémentaire aux Languedociens, ce qui permet au club de Mohed Altrad de rejoindre Toulouse au classement.

"On a très bien défendu", savoure Saint-André

"Rien n'a été facile, a réagi Philippe Saint-André, le manager de Montpellier. Il faut féliciter les Biarrots qui ne lâchent rien. Étonnement on domine cette première mi-temps et tourne à un point devant à la pause car leur buteur a été très efficace. A sept contre huit devant, on a réussi à gagner. On a très bien défendu à 14 contre 15. On marque deux très beaux essais en infériorité numérique, les joueurs qui sont rentrés ont amené une plus-value. Gagner avec le bonus offensif à Biarritz, ça n'arrive pas souvent. La fierté, c'est que sur tous nos matchs à l'extérieur, on a pris des points à chaque fois. On est à 40 points au bout de treize journées. Maintenant on va vite rentrer, on a un match très important dimanche (contre Toulon, ndlr)."

Pour le BO, dernier au coup d'envoi, cette dernière à Aguilera va sûrement laisser des regrets. Volontaires mais moins denses, les Basques ont souffert et n'ont pas su profiter de l'indiscipline de visiteurs qui ont fini le match à 14 à la suite de l'exclusion pour deux cartons jaunes de Bastien Chalureau (62).

"On peut le voir comme un apprentissage", estime Sowerby

"C'est une déception, a estimé Shaun Sowerby, l’entraîneur de Biarritz. Le résultat, la façon dont on a poussé en seconde mi-temps, où on a tout fait sauf scorer. On peut le voir comme un apprentissage. On est plutôt chanceux de sortir à 12-13 à la mi-temps. En deuxième période, on a demandé à jouer plus vite avec plus de volume, on y est arrivé sans ce qui compte le plus, marquer. Les effectifs de Top 14 sont très denses, nous on a d'autres armes, on essaye de compenser par la vitesse, le jeu rythmé. Tout le monde a donné ce qu'il devait donner. On a manqué d'un peu de réalisme et de qualités".