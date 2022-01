Top 14: le LOU veut prolonger Lambey courtisé par les Wasps

Le deuxième ligne international Felix Lambey, en fin de contrat, n’a toujours pas prolongé son contrat. Le club anglais des Wasps s’est notamment positionné sur le dossier. Le Lyon Olympique Universitaire veut le conserver mais aucun accord n’a été trouvé pour le moment.



Où jouera Felix Lambey la saison prochaine ? Le deuxième ligne international (27 ans, 10 sélections, la dernière contre l’Italie en août 2019) sera libre l’été prochain. Après avoir effectué tout sa carrière au Lyon Olympique Universitaire, hormis une saison en prêt à Béziers, Lambey s’interroge depuis des semaines sur son avenir.

Des discussions existent en coulisses avec ses dirigeants mais elles n’ont pas abouti pour le moment. Surtout, plusieurs formations anglaises suivent le dossier.

Les Wasps suivent le dossier Lambey

Selon les informations de RMC Sport, c’est le cas en particulier des Wasps, huitièmes du championnat anglais et victorieux du Stade Toulousain samedi dernier lors de la troisième journée de Champions Cup. L’entraîneur Lee Blackett souhaite se renforcer en deuxième ligne et apprécie le profil polyvalent de Lambey. En Top 14, certains clubs restent cependant à l’affût.



A Lyon, on espère vraiment conserver Lambey. Le dossier est jugé prioritaire mais les dirigeants ne veulent pas non plus faire de folies. Considéré comme un enfant du club, où il est arrivé en 2012, le natif de Lons-le-Saunier a les cartes en main.

Cette saison, le numéro 4 ou numéro 6 a été aligné à onze reprises, dont sept comme titulaire, en Top 14 et à trois reprises en Challenge européen. Son départ serait évidemment une grosse perte pour le staff de Pierre Mignoni qui n’a pas dit son dernier mot.