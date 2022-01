LOU: un an de plus pour Francisco Gomez Kodela

Alors qu'il arrivait en fin de contrat, le pilier droit argentin de Lyon, Francisco Gómez Kodela, a prolongé son aventure avec le LOU d'une saison supplémentaire.

L’aventure lyonnaise de Francisco Gómez Kodela va se poursuivre. Arrivé en 2016 après avoir évolué à Biarritz et l’Union Bordeaux-Bègles, le pilier droit international argentin (36 ans, 19 sélections) était en fin de contrat, mais il a rempilé pour une saison de plus.

Si rien n’est encore officiel, tout est désormais bouclé. Mais suite au départ de Xavier Chiocci à l’USAP, les dirigeants lyonnais étudient cependant un possible renfort supplémentaire à ce poste où l’international Demba Bamba fait évidemment figure d’incontournable.

Le LOU sur une bonne lancée

Gomez Kodela, lui, a disputé dix matchs depuis le début de saison, la moitié comme titulaire. Par ailleurs, le capitaine Jordan Taufua sera bien lyonnais la saison prochaine. Le troisième ligne néo-zélandais, auteur d’un doublé et d’une belle performance samedi lors de la victoire bonifiée contre Pau (35-10), est en effet toujours sous contrat au LOU pour le plus grand plaisir du manager Pierre Mignoni et des dirigeants rhodaniens.

Les Lyonnais restent sur deux victoires consécutives, une semaine après le succès face au Racing. Actuellement 5e avec un calendrier à jour, le LOU est à égalité de points avec Montpellier, et accuse un point de retard sur le duo Stade Toulousain-Castres.