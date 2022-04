Top 14: le Racing corrige Biarritz et s'affirme dans la course aux barrages

Large vainqueur de Biarritz (40-7) ce samedi pour la 23e journée de Top 14, le Racing 92 conforte sa place dans la course aux barrages et peut viser encore mieux.

Le Racing 92, hésitant en première période puis réaliste ensuite, a conforté sa place dans la course à la phase finale avec sa victoire bonifiée devant Biarritz (40-7), samedi, lors de la 23e journée du Top 14. A trois journées de la fin, le club francilien est désormais cinquième et compte quatre points d'avance sur Toulouse, septième mais qui affrontera Toulon plus tard dans la soirée.

A deux points de l'UBB

Le Racing n'est même qu'à deux longueurs de Bordeaux-Bègles, deuxième, qui défie le leader montpelliérain dimanche. Les Ciel et Blanc, invaincus à domicile depuis leur défaite face à l'UBB (37-14), enchaînent ainsi un quatrième succès de rang. En revanche, pour le BO, qui n'a plus gagné en championnat depuis février, la Pro D2 se rapproche à grands pas: le club basque compte désormais 11 points de retard sur Perpignan, 13e et barragiste, et même 18 sur Brive, 12e.

Mais les hommes de Laurent Travers ont dû une nouvelle fois attendre la seconde période pour faire sauter le verrou biarrot et renverser la vapeur. Après une première période laborieuse, où ils ont buté sur leurs adversaires, n'inscrivant que six points grâce au pied d'Antoine Gibert (4e, 28e), les murs de l'Arena ont dû trembler.Et, comme il y a une semaine face au Stade français, les Racingmen ont fini par se réveiller avec cinq essais, en seconde période, de Yoan Tanga (45e), Cedate Gomes Sa (52e), Teddy Thomas (58e) et Donovan Taofifenua (69e, 71e).

34-0 dans les quarante dernières minutes. Ils ont certes été bien aidés par le carton jaune de Barnabé Couilloud (50e), auteur d'un essai en première période (19e), qui retrouvait les pelouses du Top 14 pour la première fois depuis janvier. Les Racingmen, Janus aux deux visages, ont encore trois matches de championnat à négocier : à Pau dans une semaine, face à Montpellier ensuite puis la réception de Toulon. Du côté de Biarritz, le chemin de croix se poursuit avec deux matches compliqués à domicile, devant Castres et Clermont avant de finir devant le tenant du titre toulousain.