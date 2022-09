Top 14: le Racing tombe dans le piège bayonnais, Brive tient le rythme, Castres et Clermont se reprennent

Le Racing 92, qui menait de dix points à la pause, a finalement craqué sur le terrain du promu Bayonne, euphorique, pour s'incliner (31-25), samedi à l'occasion de la 2e journée du Top 14. Victorieux de Perpignan, Brive reste dauphin de La Rochelle.

Le Racing 92, qui menait de dix points à la pause, a finalement craqué sur le terrain du promu Bayonne, euphorique, pour s'incliner (31-25), samedi à l'occasion de la 2e journée du Top 14. Les Franciliens, qui arboraient un tee-shirt floqué du N°13 en hommage à Virimi Vakatawa, contraint de mettre fin à sa carrière à 30 ans par une anomalie cardiaque évolutive, n'ont joué qu'une mi-temps, virant en tête à la pause (18-8).



Insuffisant pour repartir avec la victoire face à la vigueur des Basques, qui empochent un premier succès précieux dans un stade Jean-Dauger en ébullition, d'autant que le match coïncidait avec l'inauguration de la dernière tribune qui manquait à cette antre historique.



L'Aviron qui chante, c'est logique au regard du deuxième acte livré par les hommes de Grégory Patat. Malheureux en première période, avec deux essais encaissés en six minutes signés Benmegal après une remontée de terrain de 80 mètres par les extérieurs (34) et Russell, servi en cloche par Le Garrec parti au ras de sa mêlée (40), ils ont su renverser les visiteurs.

Leur mêlée a pris le pas sur le pack adverse, et leurs entrants, incisifs à souhait, ont apporté le surplus nécessaire pour infliger aux Racingmen un 23-0 en 25 minutes. Ceyte, déjà décisif sur le premier essai rapide de la partie de Bosch (6) en coffrant Spring, a fait jouer toute sa puissance pour récompenser sa mêlée (54). Et derrière, la défense agressive des trois-quarts a poussé Benmegal, au repli mal assuré, à la faute. Lopez, déjà dans son jardin, ajustait une transversale au pied parfaite pour Jacquelain qui marquait à son tour (57).



Le Racing, avec un Woki propre dans l'alignement, a tenté de sortir la tête de l'eau mais il s'est heurté à la détermination locale dans les rucks et la précision de Germain sanctionnant les fautes visiteuses. Pour l'honneur, Gibert a bien conclu à l'ultime minute en coin une touche rapidement jouée à 80 mètres de là mais c'était insuffisant pour décrocher le bonus défensif qui aurait sûrement satisfait Laurent travers.

Castres lance sa saison

Impressionnant en première mi-temps avant de baisser le pied, Castres, battu la semaine passée, a lancé pour de bon sa saison samedi avec un succès à domicile contre le Stade français (30-20) à l'occasion de la 2e journée du Top 14. Il faudra encore compter sur eux. Défaits dans les dernières minutes par le Racing 92 lors de la journée inaugurale (25-19), les Castrais ont corrigé le tir contre l'autre club de la région parisienne.



Les finalistes malheureux du dernier exercice avaient déjà plié les débats à la mi-temps (30-10) pour porter à 22 matches leur série d'invincibilité au stade Pierre-Fabre, toujours imprenable. Vainqueurs de Clermont le week-end dernier à Jean-Bouin (24-18), les Parisiens n'ont cette fois jamais vraiment semblé en mesure de s'imposer, même quand le CO s'est contenté de gérer dans le deuxième acte.

Le club tarnais a fait parler la foudre dans le premier, avec de beaux mouvements conclus tour à tour par l'arrière Geoffrey Palis et les trois-quarts fidjiens Adrea Cocagi et Vilimoni Botitu, particulièrement remuants avec leur compatriote Filipo Nakosi. Sans doute vexé, le Stade français a attaqué la seconde période avec de meilleures intentions, récompensées par un essai en contre de l'ailier Sefanaia Naivalu. Le deuxième de son équipe après celui inscrit en première mi-temps par le pilier droit Nemo Roelofse.

De plus en plus dangereux, le club parisien a longtemps rodé aux abords de l'en-but adverse sans pouvoir faire la différence face à des Castrais qui ont également manqué de réalisme, à l'image d'une percée infructueuse du talonneur international Gaëtan Barlot.

Les résultats de la 2e journée de Top 14

Lyon 21-23 La Rochelle

Perpignan 6-17 Brive

Clermont 33-24 Pau

Bayonne 31-25 Racing 92

Castres 30-20 Stade Français