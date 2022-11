Top 14: le Toulousain Page-Relo a donné son accord au LOU

Le demi de mêlée toulousain Martin Page-Relo, en fin de contrat l’été prochain, a donné son accord aux dirigeants lyonnais.

Le LOU tient son renfort au poste de demi de mêlée. En quête d’un numéro 9 pour pallier le départ de Jonathan Pélissié, le club rhodanien a trouvé le joueur qu’il recherchait. Selon les informations de RMC Sport, le Toulousain Martin Page-Relo a en effet donné son accord à l’actuel cinquième du Top 14 entraîné par Xavier Garbajosa, comme indiqué par La Dépêche du Midi et confirmé par RMC Sport.

En fin de contrat l’été prochain, Page-Relo évoluait dans la Ville Rose depuis les catégories de jeunes, avec également un passage par la Pro D2 et Carcassonne lors de la saison 2020-21. Cette saison, il partage le poste avec Paul Graou et bien évidemment Antoine Dupont. Depuis cet été, Page-Relo (23 ans) a disputé trois matchs avec les Rouge et Noir, dont un en tant que titulaire (contre Pau au mois de septembre). Il était remplaçant samedi dernier lors du match nul contre le Stade Français (16-16).

L'avenir de Baptiste Couilloud incertain

À Lyon, toujours concernant les numéros 9, l’avenir de Baptiste Couilloud est, lui, incertain. L’international aux 10 sélections, qui a des envies d’ailleurs, intéresse le Stade Français. Mais ses dirigeants n'ont absolument pas l'intention de le perdre. Au contraire, selon le club lyonnais, la clause figurant dans le contrat du joueur ne peut pas lui permettre de s'en aller de manière unilatérale.