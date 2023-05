Top 14: les avocats d’Haouas jugent la position de Clermont fragile

Clermont a décidé de ne pas faire jouer Mohamed Haouas (29 ans) la saison prochaine après sa condamnation à un an de prison ferme pour violences conjugales, mardi. Une position fragile selon les avocats du joueur.

Condamné à un an de prison ferme pour violences conjugales sans mandat de dépôt, Mohamed Haouas (29 ans) est rentré à son domicile mardi soir. C’est à ce moment-là qu’il a pris connaissance de la communication de la FFR et de Clermont, son futur club, sur son avenir. Si la décision de l’équipe de France est compréhensible, celle de Clermont est jugée comme audacieuse par les avocats du pilier.

Clermont lui reproche une faute alors qu’il n’est pas encore au club

Selon eux, la position de l’ASM est extrêmement fragile. Le contrat de Haouas, qui s’est engagé pour trois ans, ne commence que le 1er juillet prochain. Il a été condamné à un an mais avec une peine aménageable, il peut donc être à la reprise de l’entraînement.

Après l’énoncé du délibéré mardi, Jean-Michel Guillon, président de l’ASM Clermont Auvergne a annoncé "qu’en l’état des éléments connus, Mohamed Haouas ne pourra pas porter les couleurs du club". "Les faits reprochés sont du point de vue du club inacceptables, a-t-il poursuivi. Ils sont incompatibles avec le respect et les valeurs enseignées par le sport et cultivées par l’ASM."

Clermont lui reproche une faute alors qu’il n’est pas encore au club. Pour ses conseils, le dossier auvergnat n’est pas bon si Mohamed Haouas décide de saisir les prud’hommes. L’ancien Montpelliérain a signé un contrat à durée déterminée (CDD) qui ne peut être rompu que pour une faute très grave. Or, selon ses conseils, la condamnation ne représente pas une faute grave dans le cadre du droit du travail. Les conseils de l’international français vont contacter Clermont et les services juridiques pour trouver un arrangement juridique et financier face à ce litige.