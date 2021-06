Top 14: les Black Eyed Peas assureront le show après la finale

Le groupe de Hip-Hop et de R&B américain des Black Eyed Peas animera la troisième mi-temps de la finale du Top 14 à l’occasion d’un show de clôture. Les artistes américains se produiront depuis les Etats-Unis, en direct de Miami.

La Ligue nationale de rugby s’offre les Black Eyed Peas. Le groupe américain, mondialement connu pour ses tubes planétaires comme Hey Mama, Let’s Get It Started et I Gotta Feeling, a marqué les esprits dans les années 2000. En retrait depuis le départ de la chanteuse Fergie, le groupe de Hip-Hop et de R&B est toujours porté par son trio d’origine et promet un show innovant pour clore la saison de Top 14, annonce la LNR.

"Ils animeront dans moins d'un mois un show de clôture exceptionnel et unique qui mettra en avant le Top 14 depuis Miami où il se rendront spécialement pour l'occasion afin d'assurer ce spectacle 100% Top 14", précise la Ligue. Leur performance sera à suivre après la finale du Top 14 prévue le 25 juin prochain, sur les antennes des diffuseurs de la rencontre, France 2 et Canal+, et sur les réseaux sociaux du Top 14.

Une stratégie de conquête de nouveaux publics

"C'est une immense fierté pour le Top14 de recevoir un des plus grands groupes internationaux de ces vingt dernières années, se réjouit Thomas Otton, directeur RSE et Communication pour la LNR. La finale du championnat professionnel de rugby français s'est imposée comme un des événements sportifs majeurs de l'année, et la venue des Black Eyed Peas démontre et renforce l'attractivité du Top 14, aujourd'hui capable d'offrir aux spectateurs et aux téléspectateurs un divertissement complet, mêlant spectacle sportif de tout premier ordre et show animé par des stars mondiales. Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans notre stratégie innovante de conquête de nouveaux publics plus jeunes et plus féminins, grâce notamment ici aux dizaines de millions de fans des Black Eyed Peas en France et à l'International, qui vont découvrir l'expérience du Top 14."