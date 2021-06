Top 14: des tests négatifs au MHR, Pau-Montpellier, décisif pour le maintien, toujours maintenu

La rencontre de la dernière journée du Top 14 entre Pau et Montpellier, prévue samedi (21h05), est toujours au programme pour le moment. Après le contrôle positif au Covid-19 de Paul Willemse, les joueurs du MHR ont passé des tests PCR lundi matin, qui se sont tous révélés négatifs.

Un premier soulagement pour Montpellier. Mais surtout pour Pau. Après le contrôle positif au Covid-19 du deuxième ligne Paul Willemse en fin de semaine dernière, les joueurs du MHR ont passé lundi matin des tests PCR. Et tous se sont révélés négatifs.

Le déplacement à Pau, prévu samedi lors de la dernière journée du Top 14 (21h05), est pour l’instant maintenu. La Ligue nationale de rugby souhaite d’ailleurs que cette rencontre ait lieu. En attendant de nouveaux tests programmés d’ici la fin de semaine.

Pau à la lutte avec Bayonne au classement

L’enjeu est important, notamment pour la Section Paloise. Car en cas de vague de contaminations à Montpellier, le match pourrait tout simplement être annulé. Le système de péréquation serait alors appliqué.

Les deux équipes seraient départagées via un calcul prenant en compte la moyenne des points pris cette saison à domicile pour Pau et à l’extérieur pour Montpellier. Et les joueurs de Sébastien Piqueronies, actuellement 13es du classement, se retrouveraient derrière Bayonne (qui compte 4 points d’avance), avec un barrage à disputer, face au perdant de Perpignan-Biarritz, pour conserver leur place dans l’élite.