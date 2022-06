Top 14: les joueurs de Montpellier ont bien arrosé le titre à Paris

Montpellier a remporté vendredi soir le premier Bouclier de Brennus de son histoire en écrasant Castres en finale du Top 14 (29-10). Un moment d'histoire que les joueurs du MHR ont évidemment fêté à Paris, avant les retrouvailles avec leurs supporters ce samedi dans l'Hérault.

Après l'effort, le réconfort. Evidemment heureux de leur victoire face à Castres vendredi soir en finale du Top 14 (29-10), les joueurs de Montpellier se sont retrouvés au Bal Rock, un bar du 2e arrondissement de Paris. La soirée était au préalable prévue sur une péniche, mais a été relocalisée. 700 personnes environ étaient présentes, entre les joueurs, leurs familles, leurs amis, des partenaires et quelques supporters. Des joueurs qui sont arrivés en bus, à deux heures du matin en portant en triomphe le Bouclier de Brennus.

"On boit un petit coup et on va rentrer à l’hôtel, ironisait alors Anthony Boutier. Je ne sais pas ce qui est prévu mais on n'a pas prévu de dormir, on vit au jour le jour maintenant. On ne réalise pas tellement encore, on est en soirée avec un bout de bois, on l’a pris. C’est un rêve de gosse, on n’a pas les mots." Et son compère Paolo Garbisi d'ajouter: "Franchement c’est trop beau, on l’a mérité, ça c’est notre place. On va rester là jusqu’au bout, avant de rentrer à Montpellier pour fêter le Brennus avec les supporters."

Une fête avec les supporters dans la soirée à Montpellier

Jusqu'au bout de la nuit, oui. Les joueurs étaient en effet encore devant le Bal Rock à 6 heures du matin ce samedi et ils n’avaient pas spécialement envie de se coucher. Ils devraient quand même repasser par leur hôtel dans la journée, avant de prendre la direction de la Gare de Lyon, où ils prendront le train en milieu d'après-midi pour une arrivée en gare de Montpellier prévue à 19h45.

Et après? C'est encore un peu flou. Soit les champions de France iront place de la Comédie pour être célébrés à l'opéra par le maire, soit ils iront directement au stade, où rendez-vous a été donné aux supporters (qui ont eux-mêmes bien fêté le titre), avec une nouvelle célébration en perspective. A ce sujet, le manager Philippe Saint-André a d'ailleurs donné carte blanche à ses hommes...