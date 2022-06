Top 14: Montpellier s'offre son premier titre de champion de France après une finale maîtrisée face à Castres

Après un cuisant revers en 2018, Montpellier a pris sa revanche sur Castres ce vendredi en s'imposant en finale du Top 14 (29-10). Le MHR glane son premier titre de champion de France.

Le MHR tient sa revanche. Quatre ans après la finale perdue contre le CO, Montpellier s'est imposé ce vendredi au Stade de France face aux Tarnais avec la manière (29-10) et s'offre son premier Bouclier de Brennus après deux échecs consécutifs sur la dernière marche (2013, 2018). Une belle récompense pour les Héraultais, deuxièmes de la saison régulière, ainsi que pour Guilhem Guirado, qui termine sa carrière de la plus belle des manières.

Une entame catastrophique pour le CO

Après une demi-finale fermée contre l'UBB la semaine dernière, les Montpelliérains essoufflent d’entrée les coéquipiers de Benjamin Urdapilleta, qui manquent complètement leur début de match en encaissant trois essais dans le premier quart d’heure. Terrifiant d’efficacité, les joueurs de Philippe Saint-André sanctionnent une première fois les Castrais après une grossière erreur de Geoffrey Palis, qui manque sa chandelle et offre l’essai à Arthur Vincent (0-5, 5e).

Le calvaire des champions 2018 se poursuit cinq minutes plus tard, avec une nouvelle démonstration collective du MHR, conclue par Florian Verhaeghe (0-12, 10e). Sous l’eau, le CO encaisse un troisième essai deux minutes plus tard sur une action bien sentie et conclue par Anthony Bouthier (0-17,12e). Un malheur n’arrivant jamais seul, le leader de la phase régulière perd Benjamin Urdapilleta sur blessure après à peine 20 minutes de jeu. Il aura fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir Julien Dumora inscrire les premiers points de son équipe et stopper une terrible série (3-23, 34e). Insuffisant toutefois pour se relancer avant la pause.

La der' glorieuse pour Guirado

Après un premier acte abouti, les Montpelliérains doivent se débrouiller sans Guilhem Guirado, dans l'obligation de quitter définitivement ses partenaires après un protocole commotion. La dernière danse d'une immense carrière pour le talonneur tricolore après 12 ans au très haut niveau. Bien mieux au retour des vestiaires, les Castrais poussent leurs adversaires à la faute et pensent relancer le suspense, mais deux essais leur sont refusé.

En face, le MHR sort les barbelés pour contenir les assauts castrais, d'autant plus lorsque Nicolaas Janse Van Rensburg quitte ses partenaires dix minutes pour un placage haut sur Jérémy Fernandez (3-26, 68e). Malgré un essai encaissé dans les dix dernières minutes (10-26), les joueurs de Saint-André ont su géré l'évènement pour permettre à Guirado d'enchaîner de longues séquences d'émotion sur le bord de la pelouse, avant d'exploser de joie à la sirène (10-29), et ainsi donner de la joie au peuple montpelliérain.