Top 14: Lopez veut partir de Clermont en fin de saison, incertitudes en coulisses

INFO RMC SPORT - L’ouvreur international Camille Lopez, sous contrat jusqu’en 2023 à Clermont, souhaite s’en aller en fin de saison pour des raisons personnelles. Par ailleurs, le club auvergnat patine sur plusieurs autres dossiers.

Il est l’un des cadres de Clermont depuis son arrivée en 2014. Voilà sept ans que Camille Lopez (28 sélections, la dernière en 2019 lors du quart de finale de Coupe du monde perdu contre le pays de Galles) s’est installé comme l’ouvreur du club auvergnat avec qui il a tout connu, notamment un titre de champion de France en 2017 mais aussi des finales perdues en Top 14 et en coupe d’Europe. L’ancien numéro dix de Mauléon, l’Union Bordeaux-Bègles et Perpignan devait s’en aller en 2023, à la fin de son contrat.

Mais la donne a changé. Selon plusieurs sources, le natif d’Oloron-Sainte-Marie a le mal du pays et souhaite rentrer dans le Sud-Ouest en fin de saison. Le joueur de 32 ans l’a d’ailleurs annoncé à son entraineur en chef Jono Gibbes, arrivé cet été, et ses dirigeants. Vont-ils l’accepter? Son club s’était de toute façon déjà mis en quête d’un nouvel ouvreur. L’Irlandais JJ Hanrahan, recruté pour la saison actuelle, possède une option dans son contrat pour la suivante. Le Toulonnais Anthony Belleau, qui pourrait quitter le RCT, est une possibilité. Son nom circule dans plusieurs clubs.

Quel avenir pour Vahaamahina et Parra?

Pour l’ASM, présidée depuis l’an passé par Jean-Michel Guillon, ancien DRH du groupe Michelin, la période apparait globalement incertaine. Voire tendue en coulisses. Et pas seulement concernant l’avenir du manager sportif Neil McIlroy (au club depuis 2003) que l’on dit fortement menacé… D’autres éléments du vestiaire sont eux aussi dans le flou et rien ne bouge. Le capitaine Sébastien Vahaamahina et le demi de mêlée Morgan Parra sont notamment en fin de contrat, mais à l’heure actuelle, leurs éventuelles prolongations n’ont pas avancé.

Pourraient-ils aller voir ailleurs? Rien n’est exclu. Selon nos informations, le CV (imposant) de Parra circule au Stade Français - tout comme d’ailleurs celui du demi de mêlée du Racing Maxime Machenaud (aussi courtisé par le LOU). Clermont, avant-dernier après les quatre premières journées du Top 14, va devoir rapidement passer la vitesse supérieure sur le terrain (dès dimanche soir contre le Racing) et en dehors.