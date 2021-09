Top 14 : Barassi jouera à Toulouse la saison prochaine

INFO RMC SPORT. Le centre international de Lyon Pierre-Louis Barassi évoluera au Stade Toulousain la saison prochaine, malgré l’intérêt du Stade Français et la volonté de ses dirigeants de le conserver.



Pierre-Louis Barassi ne portera plus les couleurs de Lyon la saison prochaine. Ce n’est pas franchement une surprise, mais c’est désormais une réalité. Le centre international (22 ans, 3 sélections, la dernière contre l’Australie le 17 juillet en tant que titulaire) quittera le LOU où il évolue depuis ses débuts professionnels lors de la saison 2016-2017. En fin de contrat, Barassi a fait son choix.

Jaminet ne serait plus très loin

Malgré une proposition de prolongation de ses dirigeants, il a finalement décidé de s’en aller dans quelques mois. Deux clubs s’étaient mis sur les rangs pour le recruter : le Stade Toulousain et le Stade Français. Et selon les informations de RMC Sport, c’est bien le champion d’Europe et de France qui l’accueillera. Les différentes parties ont trouvé un accord ces dernières heures pour un contrat de trois ans.

Blessé contre Perpignan le 18 septembre, et indisponible six semaines, Barassi a pris le temps de la réflexion avant d’accepter le challenge toulousain. Pour des raisons personnelles, sa famille résidant à Narbonne, mais aussi sportives. Les dirigeants de la Ville Rose, qui suivent le joueur depuis longtemps, ont trouvé les arguments adéquates avec la perspective de remporter potentiellement rapidement des titres, quitte à lui proposer un salaire moins élevé qu’à Paris.

A la recherche de renforts au sein de ses lignes arrières, le Stade Toulousain réalise un premier gros coup. Et ce n’est sans doute pas terminé… L’arrière international de Perpignan Melvyn Jaminet, révélation de la tournée estivale des Bleus en Australie, ne serait plus très loin non plus.