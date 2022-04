Top 14: Lyon prend une correction de la part de Toulon

La bataille pour les barrages de Top 14 est totalement relancée, avec un gros coup signé par une équipe de Toulon en pleine résurrection et victorieuse à Lyon 43 à 10.

Toulon a infligé une correction à Lyon (43-10) et s'est relancé dans la course à la qualification aux phases finales en remportant une troisième victoire consécutive ce samedi au stade de Gerland, pour le compte de la 22e journée de Top 14. Grâce à ce deuxième succès bonifié, à l'extérieur, les Toulonnais pointent à la huitième place et reviennent à trois points du LOU Rugby (6e), totalement dépassé et humilié, et sorti du terrain sous les sifflets.

Une série qui fait très mal dans la course aux barrages

Battus pour la troisième fois de suite, la deuxième à domicile cette saison, les Lyonnais marquent le pas au pire moment. Ils sont désormais sous la menace du Racing qui reçoit le Stade français dimanche soir, et voient Clermont (7e), comme les Toulonnais, les talonner au classement.

Malgré un essai d'entrée inscrit par le demi de mêlée Baptiste Couilloud (3-7. 5e), les Lyonnais n'ont jamais existé et le RCT a peu à peu posé sa main sur le match avant de mettre leurs adversaires en déroute. Après un essai du troisième ligne centre argentin, Facundo Isa (11-10. 34e), Toulon a été tout près d'assommer son hôte, mais l'essai du centre néo-zélandais, Duncan Paia'aua, a été refusé après arbitrage vidéo (37e).

Drôle de match pour Mignoni

C'était partie remise. L'ailier sud-africain, Cheslin Kolbe a tué le suspens et les derniers espoirs lyonnais au retour des vestiaires, sur un ballon offert par l'ailier lyonnais Noa Nakaitaci (16-10. 43e). Le centre Julien Hériteau a ensuite inscrit un doublé (48e, 60e) pour offrir un succès bonifié, inespéré au coup d'envoi, mais logique au vu de la physionomie de la rencontre, avant que l'ailier Gabin Villière n'ajoute un cinquième essai encore transformé par Carbonel (76e) lequel a conclu la rencontre en passant une pénalité de 45 mètres (43-10, 80e).

Face à l'ancienne mais aussi future équipe de leur manager, Pierre Mignoni, qui a déjà officialisé son retour au RCT il y a plusieurs semaines, les Lyonnais ont été dépassés. Entre des lancers perdus en touche, des pénalités en mêlée, et des rucks chahutés, ils ont été privés de ballons et ont rendu une de leur pire copie à domicile depuis longtemps.