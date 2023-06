Top 14: Lyon vire son entraîneur Xavier Garbajosa

Lyon a annoncé avoir démis de ses fonctions son entraîneur, Xavier Garbajosa (46 ans), ce lundi. La décision intervient une semaine après l'élimination en barrage face à l'Union Bordeaux-Bègles.

Le staff assurera la préparation

"Le LOU Rugby a pris la décision de décharger Xavier Garbajosa du management du staff de son équipe première, indique un communiqué du club. Cette décision doit permettre de garantir au groupe sportif la sérénité nécessaire afin de favoriser les performances futures et de poursuivre la progression du Club selon ses ambitions. Le LOU Rugby tient à remercier Xavier Garbajosa pour son engagement et sa contribution à la saison passée, terminée à la 3e place, permettant au vlub de retrouver la phase finale du Top 14 et battre le record d’affluence au Matmut Stadium de Gerland."

"Le staff actuel sera en charge de la préparation de la saison prochaine, poursuit le texte. Les candidatures pour un poste de directeur sportif seront étudiées mais aucun recrutement ne sera conduit dans la précipitation étant donné la somme de compétences déjà présentes au club."

Nommé sur le banc en 2022 en provenance de Montpellier, l'ancien trois quart du XV de France (32 sélections, 35 points) a vécu une saison compliquée avec des dissensions au sein du vestiaire. Malgré des débuts réussis après avoir succédé à Pierre Mignoni, l’avenir de Xavier Garbajosa était en suspens. Il a cristallisé les reproches d’un effectif qui a fini vent debout contre lui.