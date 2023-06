Top 14: La Rochelle toujours en course pour un doublé, la finale rêvée contre Toulouse aura bien lieu

La Rochelle a rejoint Toulouse en finale du Top 14, après sa victoire contre Bordeaux-Bègles (24-13), ce samedi au stade d'Anoeta de Saint-Sébastien, en Espagne.

La Rochelle apprend de ses échecs. L’an passé, les Maritimes avaient peut-être un peu trop célébré leur premier titre de champion d’Europe, raison pour laquelle ils avaient vu leur parcours en championnat s’arrêter net en barrage à Toulouse, deux semaines plus tard. Les Rochelais n’ont pas fait l’impasse sur les célébrations après leur doublé cette année, mais ils sont en revanche apparus bien plus consistants à la fois physiquement et mentalement face à l’UBB, ce samedi.

Vainqueurs du rival bordelais (24-13) à Saint-Sébastien, en Espagne, les joueurs de Ronan O’Gara sont qualifiés pour la finale du championnat de France où ils défieront Toulouse, le 17 juin. Tombeur du Racing 92, le leader de la saison régulière est désormais la seule équipe à pouvoir s’opposer au rêve de son dauphin, à savoir un doublé Coupe d’Europe-championnat de France, que seules deux équipes (Toulouse en 1996 et en 2021, Toulon en 2014) ont réalisé jusque-là.

Des Rochelais dominants puis malmenés

Alors que la rencontre promettait de jolis duels aux quatre coins du terrain, elle a d'abord tourné à la démonstration en faveur des Rochelais, au terme d’une première période à sens unique. S’appuyant sur une conquête efficace, La Rochelle mettait la défense bordelaise au supplice, la punissant à trois reprises dans le premier acte (9e, 21e, 38e). Incapable de mettre ses actions en place, l’Uniuon Bordeaux-Bègles ne parvenait pas à capitaliser sur les approximations rochelaises. Il a fallu attendre la seconde période pour voir la rencontre s’équilibrer.

Un essai de pénalité accordé à l’UBB redonnait espoir à Bordeaux (49e), et relançait d’autant plus le suspense qu’il était accompagné d’un carton jaune adressé à Boudehent, auteur du troisième essai rochelais en première période. Dans le sillage d’un Maxime Lucu déterminé, l’UBB a bien tenté d’emballer le match quand elle parvenait à remporter le jeu au pied de gagne-terrain, mais ses intentions offensives demeuraient polluées par un déchet technique important .

Alldritt: "Toulouse sait jouer ce genre de matchs"

Malmené un temps sur ses fondamentaux, moins entreprenant, La Rochelle a tenu bon défensivement, soulagé aussi par un excellent Dulin, désigné homme du match et en forme international, dont le jeu au pied fut précieux (63e), autant que sa dextérité sous une chandelle bordelaise difficile à négocier (65e). Peu dangereux offensivement, La Rochelle s’en remettait à la force de son pack, et la réussite au pied de son ouvreur Antoine Hastoy pour maintenir l’UBB à distance jusqu’au coup de sifflet final.

Encore essoufflé après le coup de sifflet libérateur de l'arbitre, le capitaine rochelais Grégory Alldritt se projetait déjà sur la finale: "Toulouse, c'est une équipe qui sait jouer ce genre de matchs, à nous de travailler très dur pour essayer de boucler notre rêve." Battu par Toulouse en finale du Top 14 en 2021, les Rochelais seront revanchards.