Vainqueur sans éblouir de Biarritz ce samedi, lors de la 21e journée de Top 14, Montpellier conforte son statut de leader du championnat.

Montpellier a conforté sa première place du Top 14 en obtenant une victoire laborieuse (37-22) samedi aux dépens de Biarritz, largué à la dernière place, lors de la 21e journée. Menée jusqu'à la 53e minute, l'équipe de Philippe Saint-André a renversé le cours d'un match peu maîtrisé grâce à l'apport de son banc de touche, notamment du troisième ligne centre Zach Mercer entré à la pause.

A cinq journées de la fin du championnat, Montpellier compte provisoirement six points d'avance sur Bordeaux-Bègles (2e), qui se déplace dans la soirée au Stade Français, et dix sur un trio d'équipes, La Rochelle (3e), Castres (4e) et Lyon (5e).

L'hommage à Aramburu

Le MHR, qui reste sur une courte victoire (18-16) devant Toulon lors des trois ultimes matchs, ne s'est pas vraiment rassuré face à un promu, loin d'être démobilisé après la disparition de son ancien joueur argentin Federico Martin Aramburu, tué par balles le 19 mars à Paris. La rencontre a été précédée par une minute d'applaudissements. Biarritz accuse un retard d'onze points sur Perpignan (13e), le barragiste. L'équipe basque jouera son match de la dernière chance samedi à Aguilera devant Pau pour espérer éviter une relégation directe un an après sa remontée.

Malgré le retour de ses deux internationaux français, Mohamed Haouas et Paul Willemse, promu capitaine, Montpellier a cherché pendant plus d'une mi-temps ses repères et peiné devant une valeureuse équipe basque. Indiscipline, approximations, jeu au pied mal ajusté, Montpellier est passé totalement à côté de sa première période. Sa solide défense a même encaissé trois essais par le troisième ligne irlandais Dave O'Callaghan (4), le talonneur Lucas Peyresblanques (25) et le flanker Mathieu Hirigoyen (39) pour être menés de huit points à la pause (14-22).

Sous l'effet de l'entrée en jeu du troisième ligne centre anglais Mercer, et d'un banc expérimenté, Anthony Bouthier, Guilhem Guirado..., Montpellier a repris les commandes de la rencontre à la 53e minute (24-22). Si le MHR a ajouté en fin de match un quatrième essai par le biais du revenant troisième ligne Kélian Galletier (78), après le doublé du deuxième ligne international Willemse (21, 50), et de l'ailier Gabriel Ngandebe (29), il n'a jamais été en mesure d'accrocher le bonus offensif.