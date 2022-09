Top 14: Montpellier trop fort pour Pau, l'UBB rechute à Bayonne

Champion de France en titre, Montpellier a démontré sa force offensive face à Pau, tandis que Bayonne a fait preuve d'abnégation pour surprendre l'UBB samedi lors de la 4e journée de Top 14. Au Matmut Stadium, le Stade Français a confirmé ses difficultés face au LOU.

• Première victoire pour Perpignan

Sous la pluie battante d'Aimé-Giral, l'USAP a remporté sa première victoire de la saison face à Toulon (19-13), lors de la 4e journée. Les Varois confirment eux leurs difficultés hors de leurs bases, en enchaînant leur seizième défaite en dix-neuf déplacements consécutifs. Malgré plusieurs bonnes positions de filer derrière l'en-but, les coéquipiers de Mathieu Bastareaud ont été incapables de tenir les ballons et ont concédé trop de pénalités. De quoi faire le bonheur des Perpignanais, qui ont passé quatre pénalités.

• Le Stade Français toujours maudit à Lyon

Sur une série noire face au LOU ces dernières années, le Stade Français a de nouveau déchanté ce samedi au Matmut Stadium (33-27). Une nouvelle désillusion, d'autant que les hommes de Gonzalo Quesada ont manqué le point de bonus défensif à la dernière seconde sur un échec de Léo Barré. En face, Lyon a pu compter sur la botte de Fletcher Smith (18 points) pour remporter sa première victoire à domicile.

• Le champion montpelliérain fait sa loi

À domicile, Montpellier n'a pas tremblé face à Pau pour s'offrir sa troisième victoire de la saison (43-17), synonyme de première place provisoire devant La Rochelle et Toulouse. Avec six essais, les champions de France en titre ont gratté le point de bonus offensif face à un collectif palois volontaire mais indiscipliné, en faisant preuve de supériorité sur le plan physique.

• Brive dans le brouillard

Castres a montré un double visage ce samedi à Pierre-Fabre et ce, malgré la victoire face à Brive (12-6). Dominateurs dans le jeu, les Castrais ont toujours eu l'avantage au tableau d'affichage mais ont commis trop de déchets dans le dernier geste pour leur permettre de creuser l'écart. Solides en défense, les Brivistes ont été trop indisciplinés au sol pour concrétiser leurs occasions. La pluie battante a notamment empêché les deux équipes de pratiquer leur rugby. Avec cette victoire, le CO double son adversaire du jour.

• La sensation bayonnaise face à l'UBB

L'UBB est toujours en difficulté. Avec une seule victoire cette saison, les joueurs de Christophe Urios ont de nouveau perdu pied sur la pelouse de Bayonne (20-15). Malmenés par des Basques plein d'envie, les Bordelais ont mal débuté la rencontre et ont dû courir derrière le score en deuxième période. Une réaction trop tardive face à des Bayonnais en maîtrise et héroïques dans les dernières minutes. Ce succès permet à Bayonne de faire un bond de six places au classement et remonte à la 8e place.