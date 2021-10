Racing-Toulouse en direct: le Stade Toulousain veut faire un coup

Le Racing 92 voit Teddy Thomas revenir sur les terrains, et l’ailier international sera même titulaire contre le Stade Toulousain. Même constat pour le talonneur Camille Chat, qui n’avait plus joué depuis un mois. Privé de Virimi Vakatawa, blessé, et Gaël Fickou, retenu par le XV de France, le club francilien s’appuiera sur une paire de centres Beale-Chavancy.

Par ailleurs, le Racing a décidé de titularisé les trois internationaux libérés par le XV de France, à savoir Diallo, Le Roux et Taofifenua.