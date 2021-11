Top 14, Racing-UBB en direct: un choc pour terminer la 15e journée

Suite et fin de la 11e journée de Top 14 avec le choc entre le Racing et Bordeaux-Bègles ! Les Bordelais espèrent faire un coup à La Défense Arena et ainsi recoller au leader toulousain. Coup d’envoi à 21h05 !

Fickou et Vakatawa associés, Trinh Duc titulaire Pour ce duel au sommet, les Racingmen seront guidés par leur capitaine Gaël Fickou, associé à Virimi Vakatawa au centre. Beale, Thomas et Taofifenua seront aussi alignés, le Racing aura donc une ligne de 3/4 très solide. L’UBB débutera avec une charnière composée de Yann Lesgourgues et François Trinh-Duc. L’excellent Cameron Woki sera en 3e ligne aile avec Picamoles et Diaby. Lamothe es titulaire au talon. Voici les premiers résultats de la 15e journée Et la compo de l'UBB ! XV de départ de Bordeaux-Bègles : Buros – Cordero, Seuteni, Moefana, Lam – (o) Trinh-Duc, (m) Lesgourgues – Diaby, Picamoles, Woki – Jolmes, Douglas – Cobilas, Lamothe, Paiva Remplaçants : Dimcheff, Kaulashvili, Roussel, Vergnes, Lucu, Dubié, Ducuing, Tameifuna La compo du Racing ! XV de départ du Racing 92 : Beale – Thomas, Vakatawa, Fickou, Taofifenua – (o) Russell, (m) Machenaud – Chouzenoux, Tanga, Diallo – Moreaux, Jones – Colombe, Chat, Kolingar Remplaçants : Baubigny, Gogichashvili, Hemery, Lauret, Gibert, Chavancy, Imhoff, Gomes Sa Racing-UBB coup d'envoi à 21h05 ! Bonsoir à tous et bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct la fin de la 15e journée de Top 14 ! Et on termine par un choc avec Racing-UBB, coup d'envoi à 21h05.