Top 14: solide leader, l'UBB évite le piège castrais

Bordeaux-Bègles a assumé son statut de leader du Top 14 en dominant logiquement Castres (23-10), samedi à Chaban-Delmas en ouverture de la 14e journée, au terme d'un choc de haut de tableau durant lequel chaque équipe aura eu sa mi-temps.

Solides les Girondins. Malgré de nombreuses absences, l'UBB s'est imposé 23-10 face à Castres samedi pour le compte de la 24e journée de Top 14. Bordeaux-Bègles n'a jamais tremblé pour se défaire d'un CO malheureux lors de la campagne européenne, malgré des prestations de qualité qui le rendaient dangereux. Le club du président Laurent Marti enchaîne ainsi un cinquième succès de rang et augmente encore un peu plus son avance sur sa victime du jour, désormais reléguée à 13 points. Sur le podium au coup d'envoi, mais à l'envers lors du premier acte (0-20), les Castrais n'ont pas trouvé suffisamment de réponses après la pause malgré leur forte domination, plombés par une touche rédhibitoire qui ne leur a pas offert les munitions nécessaires pour revenir au score.

Trinh Duc impeccable au pied

Ce match, qui tient toujours autant à coeur au manager bordelais Christophe Urios, titré avec les Tarnais en 2018, a logiquement tourné en faveur de ses hommes, dominateurs dans tous les secteurs en première période, avec Seuteni à la conclusion d'un très long mouvement (13) pour son huitième essai de la saison. Propre et disciplinée, l'UBB a doublé son capital essais à la suite d'une pénaltouche conclue en force par Picamoles (27). Et si on ajoute la sans-faute au pied de Trinh Duc pour punir les fautes des visiteurs (13 points au total), vous avez les recettes d'un succès annoncé.

Après la pause, les hommes de Pierre-Henri Broncan sont revenus avec de meilleures intentions et ont surtout profité d'une faille locale, avec deux joueurs blessés sur l'action, pour marquer leurs premiers points par un essai de Kornath (20-7, 45e). Sur sa lancée, le CO a conservé le ballon sans parvenir à désarçonner une UBB solide sur sa ligne défensive et ne lâchant pas grand-chose. En volant même sept ballons en touche, Roumat et ses coéquipiers se sont également rendu la vie plus facile jusqu'au terme de la rencontre, qu'ils ont dominée mais sans marquer davantage.