Stade Français-Toulouse en direct: un Classico pour finir en beauté

La compo du Stade Français !

Gonzalo Quesada et son staff ont décidé de titulariser Laurent Panis au poste de talonneur et le pilier géorgien Melikidze à droite de la mêlée. Laumape et Waisea Nayacalevu formeront la paire au centre. Naivalu est donc replacé à l'aile. Sur le banc, Latu, Kakovin, Burban ou encore Paul Alo-Emile pourront apporter de la puissance.

15. Hamdaoui ; 14. Naivalu, 13. Waisea, 12. Laumape, 11. Etien ; 10. Segonds, 9. Coville ; 7. Kremer, 8. Macalou, 6. Briatte ; 5. Azagoh, 4. Gabrillagues (cap.) ; 3. Melikidze, 2. Panis, 1. M. Alo-Emile.

Remplaçants : 16. Latu, 17. Kakovin, 18. Van der Mescht, 19. Burban, 20. Percillier, 21. Barré, 22. De Giovanni, 23. P. Alo-Emile