La Rochelle-Racing en direct: les Maritimes prennent les devants

Depuis la remontée des Maritimes, lors de la saison 2014-2015, Racingmen et Rochelais ont atteint la demi-finale du championnat de France à cinq reprises au total (2016, 2017 et 2018 pour le Racing, 2017 et 2019 pour La Rochelle). Soit 50% des places en jeu.

Et encore, respectivement 3e et 5e au moment de l'arrêt de la saison en raison de la pandémie, le club des Hauts-de-Seine et celui de la Charente-Maritime étaient des candidats sérieux au dernier carré lors de l'édition précédente.