Top 14: suivez le barrage entre l’UBB et le Racing en direct

Suite et fin des barrages de Top 14 avec le choc à Chaban Delmas entre Bordeaux-Bègles et le Racing. Deux équipes en quête de stabilité et d’un match référence. Peut-être pour ce soir ? Coup d’envoi à 21h !

100e match pour Douglas et Diaby



La compo du Racing ! Spring ; Thomas, Vakatawa, Fickou (cap.), Imhoff ; (o) Volavola, (m) Le Garrec ; Diallo, Tanga, Lauret ; Bresler, Le Roux ; Nyakane, Baubigny, Kolingar. Remplaçants : Chat, Gogichashvili, Palu, Hemery, Machenaud, Gibert, Chavancy, Gomes Sa. En déplacement à Chaban Delmas, le Racing se présentera donc avec une charnière Volavola – Le Garrec, avec les titularisations de Nyakane au poste de pilier droit et Baubigny en talonneur. Petti, Russel, Chouzenoux et Beale seront absents de la partie, tous victimes de blessures.



Le XV de Bordeaux avec sa charnière internationale Lucu-Jalibert! Buros ; Cordero, Seuteni, Moefana, Lam ; Jalibert, Lucu ; Diaby, Vergnes, Woki ; Marais, Douglas ; Tameifuna, Lamothe, Paiva. Remplaçants : Maynadier, Poirot, Roumat, Picamoles, Lesgourgues, Trinh-Duc, Mori, Cobilas Ben Tameifuna, habituel remplaçant, affrontera son ancien club au poste de pilier droit. Logiquement la charnière Lucu – Jalibert a été choisie par le manager Christophe Urios et l’effectif pourra profiter de deux retour de taille sur le banc des remplaçants : Louis Picamoles et Jefferson Poirot, tout les deux remis de blessure.



UBB-RACING, COUP D'ENVOI À 21H05 ! Bonsoir à tous et bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct la suite et fin des barrages du Top 14 ! Décevante cette saison, l’Union Bordeaux-Bègles accueille à Chaban Delmas le Racing et espère rejoindre les demi-finales ! Coup d’envoi à 21h05 !